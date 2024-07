Завершився перший модуль навчання вчителів інформатики в Українському католицькому університеті

Учасники освітнього проєкту, вчителі 24 шкіл Львівської Івано-Франківської та Полтавської областей, впродовж тижня навчалися в Українському католицькому університеті. Щоб побачити, яким чином технології застосовують на практиці, вчителі відвідали лабораторії сучасної компанії, у яких виробляють технології майбутнього - мікрочипи для електронних приладів, напівпровідникові пристрої.

"Можете сказати дітям, що проєкт, який вони будуть робити – полетить в космос", - так закликав мотивувати учнів до вивчення інформатики та робототехніки представник команди інженерів компанії Олега Сапіга. Він пояснив, що фірми, які раніше спеціалізувалися на програмуванні, тепер поступово впроваджують інженерні рішення. І на ринку праці постійно зростає потреба у фахівцях інженерних, технічних спеціальностей.

"Часто діти в школі кажуть: навіщо мені фізика або робототехніка. Але ж, перспектива зараз саме за напрямком технічної інженерії. Про це будемо більше говорити з нашими учнями, націлювати їх на розвиток у цьому напрямі", - зазначила вчителька Львівської школи №86 Любов Грабовенська.

За словами координаторки освітнього інноваційного проєкту Leave no one behind partnership Уляни Пак, кожному вчителю цього тижня дали ноутбук та набір робототехніки для практичного навчання, а ще - можливість знайомитися, спілкуватися, творити нову спільноту.

"Сьогодні під час екскурсії ми побачили, як практично застосовуються програми та технології. Це поєднання практики з наукою. Рівень вчителів, яких ми зібрали, різний, але усі вони отримають якісні знання зі Stem, Python та робототехніки. Крім того, тепер щотижня учасники матимуть ще по 4 години онлайн навчання, а згодом знову зустрінуться на сесії із викладачами УКУ", - розповіла Уляна Пак.

Тетяна Нелюба працює у Полтавській спеціалізованій загальноосвітній школі №40 для дітей з вадами зору. Вчителька інформатики мріє, що її учні колись зможуть створити унікальні технології, які б полегшили життя незрячих людей.

"Я дуже хочу створити для своїх учнів більше можливостей у сфері ІТ. Тому подалася на цю освітню програму для підвищення кваліфікації педагогів. За п’ять днів від викладачів УКУ ми отримали інтенсивний виклад матеріалу. Працювали навіть вечорами, допізна складали роботів, і це було дуже корисно та цікаво", - розповіла Тетяна.

Олег Фаренюк, керівник освітньої програми "Робототехніка" в УКУ пояснив, що до проведення лекцій вирішили залучати студентів УКУ. Це можливість якіснішої комунікації з вчителями, ефективнішого навчання і досягнення кращих результатів.

"Ми за кілька днів показали учасникам, з чого складається робот, як його програмувати, які він має виконавчі пристрої, сенсори, як їх використовувати. Усі вчителі інформатики вдало виконали завдання, отримали рекомендації та зможуть надалі практикувати і розповісти про робототехніку іншим", - наголосив Олег Фаренюк.

Кількамісячне навчання вчителів завершиться передачею школам обладнання для кабінетів інформатики. Кожен заклад освіти отримає комплект із 16 ноутбуків, набори робототехніки, проєктори з екранами. Команда проєкту анонсує, що більшість шкіл, які подавали заявки на участь, будуть залучені уже до наступної програми з підприємництва та інновацій.

"48 вчителів із 24 шкіл проходять навчання в УКУ. А заявок загалом було 143. Тому учнів та освітян з інших шкіл будемо також залучати до інноваційного навчання. Команди тренерів виїздитимуть у громади, будуть проводити інтерактивні табори зі школярами, навчаючи молодь дизайну мислення, розвитку ідей, які невдовзі можуть стати успішними стартапами. Перший такий табір проведемо у Верховині Івано-Франківської області", - повідомила Уляна Пак.

Проєкт реалізує громадська організація "Всеукраїнський демократичний форум" за підтримки Тайваню та за сприяння Миколи Княжицького.

“Будувати нову країну буде наша молодь. Слід створити дітям комфортні умови для навчання, зацікавити їх. Цим проєктом ми мотивуємо дітей через вчителів, даємо сучасну техніку в школи. Важливо, щоб молодь залишалася і розвивалася в Україні. Адже люди - найцінніший ресурс”, - наголосив засновник ГО “Всеукраїнський демократичний форум” Микола Княжицький.