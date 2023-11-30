Помер колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер
Помер колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер – йому було 100 років
Про це повідомляє персональний сайт Генрі Кіссінджера.
Колишній держсекретар помер у своєму будинку в штаті Коннектикут.
Основні факти з біографії Кіссінджера
Хайнц Альфред Кіссінджер народився у німецькому місті Фюрт 27 травня 1923 року. Його родина була з ортодоксальних євреїв та зазнала переслідування з боку нацистів. У 1938 році вони втекли з Німеччини до Нью-Йорка.
Під час Другої світової війни Кіссінджер боровся у складі 84-ї піхотної дивізії армії США. Він служив перекладачем у розвідці та допомагав затримувати нацистів. За свої заслуги він був відзначений Бронзовою зіркою.
Генрі Кіссінджер зіграв важливу роль у багатьох знакових подіях 1970-х років, які змінили хід світової історії. Він брав участь у переговорах щодо припинення війни у В'єтнамі, нормалізації відносин між США та Китаєм, обмеження ядерної зброї та покращення відносин між Ізраїлем та арабськими країнами.
Після виходу з державної служби у 1977 році Кіссінджер продовжував підтримувати стосунки з Джорджем Бушем-старшим. Коли Буш став президентом, він запропонував Кіссінджеру очолити комісію з розслідування терактів 11 вересня, але Кіссінджер відмовився, оскільки не хотів розкривати інформацію про своїх клієнтів консалтингового бізнесу.
- У січні 2023 року Кіссінджер визнав доцільність приєднання України до НАТО. Раніше він казав, що Україна має поступитися Росії частиною території, а США і Захід — не розраховувати на російську поразку у війні.
- У червні він висловив думку, що політичне виживання президента РФ Володимира Путіна в разі перемоги України буде малоймовірним.
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