Помер колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер

Про це повідомляє персональний сайт Генрі Кіссінджера.

Колишній держсекретар помер у своєму будинку в штаті Коннектикут.

Основні факти з біографії Кіссінджера

Хайнц Альфред Кіссінджер народився у німецькому місті Фюрт 27 травня 1923 року. Його родина була з ортодоксальних євреїв та зазнала переслідування з боку нацистів. У 1938 році вони втекли з Німеччини до Нью-Йорка.

Під час Другої світової війни Кіссінджер боровся у складі 84-ї піхотної дивізії армії США. Він служив перекладачем у розвідці та допомагав затримувати нацистів. За свої заслуги він був відзначений Бронзовою зіркою.

Генрі Кіссінджер зіграв важливу роль у багатьох знакових подіях 1970-х років, які змінили хід світової історії. Він брав участь у переговорах щодо припинення війни у В'єтнамі, нормалізації відносин між США та Китаєм, обмеження ядерної зброї та покращення відносин між Ізраїлем та арабськими країнами.

Після виходу з державної служби у 1977 році Кіссінджер продовжував підтримувати стосунки з Джорджем Бушем-старшим. Коли Буш став президентом, він запропонував Кіссінджеру очолити комісію з розслідування терактів 11 вересня, але Кіссінджер відмовився, оскільки не хотів розкривати інформацію про своїх клієнтів консалтингового бізнесу.