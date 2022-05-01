Помер один з найскандальніших футбольних агентів Міно Райола
У віці 54 років помер італійський футбольний агент Міно Райола
Про це повідомили в його офіційному твіттері.
"З глибоким смутком ми повідомляємо про смерть найбільш дбайливого і неймовірного футбольного агента в історії. Міно боровся до кінця з тією ж силою, з якою він захищав своїх гравців за столом перемовин. Як і зазвичай, Міно змусив нас пишатися собою, хоча ніколи цього не усвідомлював", – йдеться в повідомленні.
Серед клієнтів Міно Райоли - голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма, захисник "Ювентуса" Маттейс де Лігт, півзахисник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд і форвард "Мілана" Златан Ібрагімович.
54-річний Райола часто потрапляв у різноманітні скандали та словесні перепалки. Вважався найскандальнішим агентом світу.
- 12 січня Міно Райола був госпіталізований і в критичному стані знаходиться в одній з лікарень Мілану.
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