Посол США назвала реформи, які зміцнять довіру союзників до України

Про це повідомляє Укрінформ.

"Це наша рекомендація, рішення, як рухатися далі, залежить від українського керівництва і народу. Але я вказала б на три сфери, на яких ми зосереджені, - це боротьба з корупцією, корпоративне управління та реформа системи правосуддя", - заявила Брінк під час виступу на всеукраїнському антикорупційному форумі "Доброчесність - майбутнє української державності".

З приводу посилення боротьби з корупцією, вона зазначила, що парламент у в першому читанні ухвалив законопроєкт про посилення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Брінк порадила до другого читання розглянути деякі рекомендації G7 та ЄС, які, на їхній погляд, можуть зробити САП ще більш сильною та незалежною.

Посол США також закликав до ухвалення законопроєкт щодо посилення незалежності НАБУ, в тому числі шляхом збільшення кількості співробітників та посилення деяких його повноважень, а також обрання нових суддів Вищого антикорупційного суду та нового голови НАЗК на прозорому конкурсі.

У сфері реформування судової системи Брінк звернула увагу на необхідність удосконалення процесу підбору нових суддів, а також оцінювання чинних суддів, які не пройшли перевірку на доброчесність, та на прозорий відбір суддів Конституційного Суду із залученням консультативної групи експертів.

Вона також зазначила, що американський бізнес дуже уважно стежить за реформою корпоративного управління. За словами Брінк, основна рекомендація - прийняти законодавство про корпоративне управління, яке відповідає принципам ОЕСР, і застосувати його до державних підприємств.

Брінк додала, що виконати ці умови "цілком можливо, в тому числі в найближчій перспективі".

"Це дуже важливо, щоб підтримати впевненість США, країн ЄС та інших партнерів і союзників у необхідності продовжувати допомагати та інвестувати в Україну. Це дуже важливо і для рішення приватного сектору наших країн інвестувати сюди, і для вашого майбутнього", - підсумувала Брінк.