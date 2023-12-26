Принц Вільям і Кейт Міддлтон оприлюднили нові фото своїх дітей на Різдво
Принц та принцеса Уельські порадували прихильників британської королівської родини, показавши нові знімки трьох своїх дітей на Різдво
Нове фото зʼявилося в офіційному Instagram принца і принцеси Уельських.
Принц Вільям і Кейт Міддлтон оприлюднили нове чорно-біле фото своїх дітей на Різдво. 10-річний принц Джордж, 8-річна принцеса Шарлотта та 5-річний принц Луї посміхалися, сидячи на лавці, на невимушеному знімку.
Світлину зробив фотограф Джош Шиннер. На фото Шарлотта сидить посередині між своїх братів, обнявши їх руками.
Фото: Instagram The Prince and Princess of Wales
"Вітаємо всіх із Різдвом Христовим, від нашої родини до вашої! Вільям і Кейт", - підписало знімок у соціальних мережах королівське подружжя.
Нещодавно оприлюднений портрет був зроблений одночасно з офіційною різдвяною листівкою сім’ї. Попереднє фото потрапило під критику через помилку Photoshop, яка стерла один із пальців Луї. На знімку у молодшого сина родини немає середнього пальця.
Це був насичений різдвяний сезон для королівських дітей. Вони супроводжували свою матір як волонтери у благодійній організації, яка є частиною Королівського центру раннього дитинства, де вони допомагали підбирати одяг та іграшки для дітей у скрутних життєвих обставинах. Діти супроводжували своїх батьків на спеціальній різдвяній колядці у Вестмінстерському абатстві на початку цього місяця.
На Різдво принц та принцеса Уельські разом з дітьми приєднались до багатьох інших членів королівської родини на щорічній ранковій службі в церкві Св. Марії Магдалини в Норфолку.
Король Карл III та його родичі, згідно з багаторічною традицією, зустріли Різдво в Норфолку, де розташований королівський маєток Сандрінгем.
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