Проводили зачистки на ТОТ: дев'ятьом бойовикам "Л/ДНР" загрожує довічне ув’язнення
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще 9 бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР. Зловмисників взяли у полон під час боєзіткнень в районах Авдіївки, Мар’їнки та Лисичанська у квітні і травні поточного року
Про це інформує СБУ.
За даними слідства, фігуранти брали активну участь у бойових діях проти Сил оборони України. Вони входили до складу російських каральних загонів, які проводили зачистки тимчасово окупованих населених пунктів в Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.
"Під час таких рейдів головною ціллю рашистів були українські військові та учасники руху опору серед місцевих жителів. Ворожими поплічниками є мешканці тимчасово захоплених районів Донецької та Луганської областей, які до початку повномасштабного вторгнення вступили до лав терористів "Л/ДНР", - ідеться у повідомленні.
Напередодні повномасштабного вторгнення їх перевели до складу регулярних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ Там призначили на посади снайперів, гранатометників, стрілків та помічників кулеметників.
Наразі вони перебувають під вартою - зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.
- Служба безпеки нейтралізувала у Києві підривну діяльність ще одного антиукраїнського релігійного блогера, який поширював наративи Кремля і організовував замовні акції протесту.
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