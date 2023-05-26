Проводили зачистки на ТОТ: дев'ятьом бойовикам "Л/ДНР" загрожує довічне ув’язнення

Про це інформує СБУ.

За даними слідства, фігуранти брали активну участь у бойових діях проти Сил оборони України. Вони входили до складу російських каральних загонів, які проводили зачистки тимчасово окупованих населених пунктів в Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

"Під час таких рейдів головною ціллю рашистів були українські військові та учасники руху опору серед місцевих жителів. Ворожими поплічниками є мешканці тимчасово захоплених районів Донецької та Луганської областей, які до початку повномасштабного вторгнення вступили до лав терористів "Л/ДНР", - ідеться у повідомленні.

Напередодні повномасштабного вторгнення їх перевели до складу регулярних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ Там призначили на посади снайперів, гранатометників, стрілків та помічників кулеметників.

Наразі вони перебувають під вартою - зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.