Путін — курок, на який російський народ натис своїм шовінізмом
Дуже неправильно проклинати Путіна і писати, що світ став би без нього кращим. Не став би
Світ став би кращим без Росії. Неприємна правда в тому, що на Україну напав не Путін, а російський народ. Це вони, всі ці милі городники, собачники, велосипедисти, рибалки, бухгалтери, геймери та інші спільноти, які сидять в інтернетиках і постять про мир, доброту, свої хобі перебуваючи по лікоть у нашій крові.
Це вони, ці милі та добрі люди, щиро не розуміють, як ми можемо існувати без них і хочуть трохи нас повбивати для нашого ж блага.
Путін — просто курок, який російський народ натис своїм великодержавним шовінізмом, багаторічною жагою показати українцям їхнє місце, ненавистю до всіх "неруских".
Не тіште себе ілюзіями, що ключ до перемоги – це особисто Путін. Це не так. Смерть Путіна може змусити наступника припинити цю війну, щоб зміцнити свою владу, краще підготуватися, а потім все одно напасти на Україну знову. Бо зі смертю Путіна нікуди не дінеться московитський народ – темний, заздрісний, озлоблений, шовіністичний. Вони так само хотітимуть нищити нас, як зараз. Зі здивованими усмішками, чому ми їх не розуміємо.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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