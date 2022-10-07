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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Путін — курок, на який російський народ натис своїм шовінізмом

Сергій Марченко
7 жовтня, 2022 п'ятниця
21:13
Погляд Сергій Марченко

Дуже неправильно проклинати Путіна і писати, що світ став би без нього кращим. Не став би

Світ став би кращим без Росії. Неприємна правда в тому, що на Україну напав не Путін, а російський народ. Це вони, всі ці милі городники, собачники, велосипедисти, рибалки, бухгалтери, геймери та інші спільноти, які сидять в інтернетиках і постять про мир, доброту, свої хобі перебуваючи по лікоть у нашій крові.

Це вони, ці милі та добрі люди, щиро не розуміють, як ми можемо існувати без них і хочуть трохи нас повбивати для нашого ж блага. 

Путін — просто курок, який російський народ натис своїм великодержавним шовінізмом, багаторічною жагою показати українцям їхнє місце, ненавистю до всіх "неруских".

Не тіште себе ілюзіями, що ключ до перемоги – це особисто Путін. Це не так. Смерть Путіна може змусити наступника припинити цю війну, щоб зміцнити свою владу, краще підготуватися, а потім все одно напасти на Україну знову. Бо зі смертю Путіна нікуди не дінеться московитський народ – темний, заздрісний, озлоблений, шовіністичний. Вони так само хотітимуть нищити нас, як зараз. Зі здивованими усмішками, чому ми їх не розуміємо.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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Новини
Росія
Володимир Путін
війна з Росією
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