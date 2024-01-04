Путін підписав указ про громадянство для іноземців, які воюють проти України
Президент Росії Володимир Путін 4 січня підписав указ про надання громадянства країни іноземцям, які беруть участь у так званій спеціальній військовій операції
Документ розміщено на сайті правової інформації.
Так, подати заяву про прийняття у російське громадянство можуть іноземці, які уклали контракт на службу у ЗС РФ, а також звільнені в період так званої СВО з військової служби в ЗС РФ за станом здоров'я, у зв'язку з досягненням ними граничного віку, після закінчення терміну контракту, а також у зв'язку з припиненням збройної агресії проти України.
Право отримання громадянства РФ матимуть і родичі зазначених категорій іноземних громадян.
В указі визначається перелік документів, які необхідно надати разом із заявою про прийняття до громадянства. Так, заявнику потрібно буде додати свій паспорт, контракт про проходження служби в ЗС РФ, укладений терміном не менше одного року, а також свідоцтво про зміну імені або прізвища (за наявності). Крім цього, необхідно буде пройти обов'язкову дактилоскопічну реєстрацію.
Родичі іноземців, які уклали контракт з ЗС РФ, при поданні заяви повинні надати медичні довідки, що підтверджують відсутність наркотичної залежності, інфекційних захворювань, небезпечних для інших людей. Окрім того, їм потрібно додати сертифікат про відсутність ВІЛ-інфекції.
- 11 липня 2022 року російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким спрощується порядок надання російського громадянства для мешканців усіх регіонів України.
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