Путін підписав указ про громадянство для іноземців, які воюють проти України

Документ розміщено на сайті правової інформації.

Так, подати заяву про прийняття у російське громадянство можуть іноземці, які уклали контракт на службу у ЗС РФ, а також звільнені в період так званої СВО з військової служби в ЗС РФ за станом здоров'я, у зв'язку з досягненням ними граничного віку, після закінчення терміну контракту, а також у зв'язку з припиненням збройної агресії проти України.

Право отримання громадянства РФ матимуть і родичі зазначених категорій іноземних громадян.

В указі визначається перелік документів, які необхідно надати разом із заявою про прийняття до громадянства. Так, заявнику потрібно буде додати свій паспорт, контракт про проходження служби в ЗС РФ, укладений терміном не менше одного року, а також свідоцтво про зміну імені або прізвища (за наявності). Крім цього, необхідно буде пройти обов'язкову дактилоскопічну реєстрацію.

Родичі іноземців, які уклали контракт з ЗС РФ, при поданні заяви повинні надати медичні довідки, що підтверджують відсутність наркотичної залежності, інфекційних захворювань, небезпечних для інших людей. Окрім того, їм потрібно додати сертифікат про відсутність ВІЛ-інфекції.