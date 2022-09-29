Путін ще може вийти з ситуації, але він цього не зробить, - Огризко
Президент РФ Володимир Путін не може вийти з нинішньої ситуації, в цьому його особиста трагедія і трагедія Росії, яку чекає емоційна революція
Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.
"Якби Путін припинив те, що він робить, і забрався геть з окупованих територій, він би міг вийти з ситуації. Це теоретично, бо практично він цього зробити не може", - вважає він.
На думку Огризка, в цьому трагедія Путіна і РФ.
"Більш ніж 30 тис. загиблим "Лади" не замінять синів, братів, чоловіків. Це теж той матеріал, який так чи інакше буде вибухати. Там буде не тільки національна чи економічна революція, а й емоційна. Коли цей зазомбований біоматеріал нарешті зрозуміє, що він не хоче бути цим біоматеріалом - то він матиме хоча б колись надію на нормальне життя", - підсумував ексміністр.
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