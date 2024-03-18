Страви з квасолі: корисні рецепти, які ви можете готувати щодня

Завдяки своїй унікальній текстурі та смаку квасоля може бути використана в різноманітних рецептах - від супів та салатів до гарнірів та головних страв.

Квасоля - відмінне джерело рослинного білка, що робить її важливим компонентом у раціоні, особливо це стосується вегетаріанців та веганів. Вона містить розчинні волокна, які знижують рівень холестерину в крові, зменшуючи ризик серцево-судинних захворювань та покращуючи функцію судин. Через низький глікемічний індекс вона допомагає контролювати рівень цукру в крові.

Крім того, квасоля містить вітаміни групи B, вітамін К, магній, калій, залізо та інші корисні мінерали. Вона чудово насичує організм, що допомагає контролювати апетит та сприяє втраті зайвої ваги.

Страви з консервованої квасолі

Із консервованої квасолі можна готувати безліч смачних страв. Вона універсальна, а в консервованому вигляді її не потрібно піддавати термообробці. Тому не бійтеся експериментувати та насолоджуйтеся смаком!

Пісний салат із консервованої квасолі та сухариків

Інгредієнти:

квасоля консервована – 400 г

гриби – 200 г

морква – 1 шт.

цибуля ріпчаста – 1-2 шт.

сухарики – 50 г

олія – 2-3 ст. л.

сіль та чорний перець – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Промийте та почистіть всі овочі й гриби від шкірки. Гриби наріжте слайсами, цибулю – півкільцями, а моркву натріть на грубій тертці. Добре нагрійте сковорідку з олією, спочатку підсмажте гриби, а потім додайте цибулю, моркву, сіль та перець. Смажте до готовності інгредієнтів. Із банки консервованої квасолі злийте зайву рідину. У салатниці змішайте сухарики з консервованою квасолею, підсмаженими грибами та овочами. Більше нічого додавати в салат не потрібно, роль заправки виконує невелика кількість соку з квасолі, а також олія зі смажених овочів. Готово!

Салат із консервованої квасолі та яєць

Інгредієнти:

квасоля консервована – 200 г

морква – 2 шт.

яйця курячі – 2 шт.

солоні огірки – 1 шт.

цибуля ріпчаста – 1 шт.

майонез – 3 ст. л

сметана – 1 ст. л

Покроковий рецепт приготування:

Зваріть в окремих каструлях моркву та яйця. Варену моркву та цибулю очистіть від шкірки та наріжте кубиками. Яйця теж наріжте кубиками, а солоні огірки - соломкою. Із консервованої квасолі злийте зайву рідину. У салатниці змішайте нарізані овочі та яйця з консервованою квасолею. Заправте салат сметаною з майонезом. Готово!

Фото: Pinterest

Страви з квасолі в томаті

Квасоля в томатному соусі - це вже майже готова страва, адже її можна використовувати в ролі гарніру або додавати до основних страв. Вона чудово смакує з іншими овочами або тушкованим м'ясом, а також з неї можна приготувати закуски, супи, гуляші та багато іншого.

Томатний суп з квасолею

Інгредієнти:

курячий бульйон - 800 мл

помідори - 4 шт.

цибуля ріпчаста - 1 шт.

сир - 100 г

консервована квасоля в томатному соусі – 1 банка

томатна паста – 1 банка

кетчуп - 50 г

соняшникова олія - 15 мл

сіль та приправи – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Із помідорів зніміть шкірку. Для цього зробіть маленький хрестоподібний надріз на кожному помідорі. Залийте їх окропом та залиште так на 30 секунд, потім перекладіть в холодну воду з льодом. Тоді шкірку буде легко відділити від м'якоті. Потім наріжте помідори дрібними кубиками. Цибулю очистіть та теж наріжте кубиками. Добре нагрійте сковорідку з олією та підсмажте цибулю до рум'яного кольору. Сир натріть на грубій тертці. Налийте у каструлю бульйон та поставте на плиту. Додайте цибулю, помідори, квасолю в томатному соусі, томатну пасту, кетчуп та доведіть до кипіння, проваріть ще приблизно 5 хвилин. Додайте до супу натертий сир, спеції та спробуйте страву на сіль. Якщо вас все влаштовує, доведіть ще раз до кипіння та вимикайте. Готово!

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Крім того, спробуйте приготувати квасолю по-мексиканськи. Додайте до консервованої квасолі у томатному соусі нарізані помідори, кукурудзу, паприку, чилі та суміш мексиканських спецій. Подавайте з рисом або з тортильями, посипавши зверху тертим сиром.

Страви зі спаржевої квасолі

Спаржева, або стручкова, квасоля - це довга та тонка стеблина зеленого кольору, яка є популярною бобовою культурою. Вона має хрустку текстуру та не дуже виражений смак. Спаржева квасоля вважається надзвичайно корисною для здоров'я, оскільки вона є джерелом вітамінів та мінералів.

Тушкована спаржева квасоля з овочами

Інгредієнти:

спаржева квасоля – 500 г

помідори – 2 шт.

солодкий перець – 2 шт.

цибуля ріпчаста – 1 шт.

хмелі-сунелі - 0,5 ч. л.

часник - 2-3 зубчики

петрушка або інша зелень - пучок

сіль, перець чорний та волоські горіхи - до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Спаржеву квасолю добре промийте, зріжте кінчики. Добре промийте також інші овочі, очистіть від шкірки та серединки, де це необхідно. Із помідорів теж варто зняти шкірку. Перець наріжте соломкою, цибулю та помідори – кубиками, а кожен стручок квасолі розріжте на 2-3 шматочки (залежить від розміру квасолі). Налийте воду в каструлю та підсоліть. Після закипання додайте стручкову квасолю та ще раз доведіть до кипіння. Варіть її протягом 4-6 хвилин, потім перекладіть квасолю на друшляк і добре промийте холодною водою. Розігрійте сковорідку з олією, спочатку підсмажте цибулю з солодким перцем до рум'яної скоринки, потім додайте помідори, сіль, хмелі-сунелі, подрібнений часник та тушкуйте 5-7 хвилин під закритою кришкою. Додайте до тушкованих овочів квасолю та нарізану зелень, все добре перемішайте та просмажте ще декілька хвилин. Зверху посипте страву подрібненим горіхами та вимикайте плиту. Страва готова до подачі!

Запіканка зі стручкової квасолі

Інгредієнти:

заморожена спаржева квасоля – 400 г

сир твердий – 250 г

яйця курячі – 4 шт.

сметана – 200 г

рослинна олія – 2 ст. л.

сіль та спеції – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Залийте заморожену спаржеву квасолю окропом та залиште так на 5 хвилин. Потім перекладіть квасолю на друшляк, щоб прибрати зайву рідину. Натріть на грубій тертці сир. Вінчиком збийте курячі яйця з сіллю та спеціями. Потім додайте сметану, сир та квасолю. Все добре перемішайте. Деко для випікання змастіть соняшниковою олією та викладіть запіканку. Випікайте у розігрітій до 190 градусів духовці протягом 30 хвилин. Смачного!

Фото: Pinterest