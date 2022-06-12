Про це інформує на сторінці у фейсбук міністр оборони України Олексій Резніков.

"У п'ятницю у місті Києві стався епізод, на який мені хотілося негайно відреагувати не тільки як міністру і громадянину, що багато років виступає за легалізацію і належне впорядкування обігу зброї. А як батьку та дідусю.

За моїм наказом розпочате службове розслідування для з’ясування усіх обставин інциденту, коли посадова особа Генерального штабу Збройних Сил України – керівник одного з управлінь, вчинила дії, які мають ознаки не тільки дисциплінарного, але й кримінального правопорушення", – пише Резніков.

Міністр наголосив, що створено комісію під керівництвом заступника Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком. Нині посадовець відсторонений від своїх обов'язків.

"Якщо у встановленому порядку підтвердяться факти, що внаслідок дій посадовця була загроза настання тяжких наслідків, а саме – ризик для життя та здоров’я дитини, буде зроблено все для справедливого покарання.

Наші воїни стримують орди ворога, кладуть свої життя, щоб у мирних містах діти були у безпеці, наскільки це можливо під час війни з Росією. Коли людина на військовій посаді, маючи погони й одягнена у форму, застосовує свою зброю у спальному районі столиці – буде реакція", – додав міністр оборони.

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