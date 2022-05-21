Росія направила фактично всі свої ресурси, щоб знищити Україну, але колосальні витрати на війну їм не допоможуть, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія направила всі ресурси, щоб знищити українську державу
Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.
"Воєнна ситуація за сьогоднішній день не зазнала суттєвих змін. Але, насправді було важно. Насправді й те, що маємо змогу говорити це на 87-й день повномасштабної війни проти Росії, є непоганою новиною. Росія направила фактично всі свої ресурси, щоб нас знищити", - сказав президент.
Він наголосив, що в регіонах РФ відкрито говорять, що так звана "спецоперація" є причиною для економічного падіння.
"А також і причиною для збідніння людей, яке може бути ще більшим, ніж в 1990-ті роки. Зростання цін, знецінення доходів, руйнація усього того економічного потенціалу, який створений в Росії з 2000-х, - окупантів це поки не зупиняє. Але колосальні витрати на війну їм все одно і не допомагають. І - не допоможуть", - підсумував Зеленський.
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