Про це і не тільки світові ЗМІ писали 21 квітня:

The New York Times:

Американські журналісти The New York Times написали, що російські в’язні обирають війну, щоб отримати рятівні ліки. Приблизно 20% новобранців у Росії є ВІЛ-інфікованими. Для деяких лінія фронту є менш ризикованою, ніж в’язниця, де, за їхніми словами, їм було відмовлено в ефективному лікуванні. На полі бою в Україні в’язням пропонують надію з обіцянкою противірусних ліків проти ВІЛ, якщо вони погодяться воювати.

Також у The New York Times присвятили статтю українському зерну. Коли російська війна заблокувала життєво необхідні зерна в українських портах, чиновникам вдалося знайти інші шляхи виходу. Але рішення принесло свої проблеми, пишуть журналісти.

Минулого місяця у Великобританії ціни на продукти харчування зросли на 19 відсотків порівняно з попереднім роком. В Іспанії фермери стурбовані тим, що відсутність опадів завдасть незворотної шкоди виробництву пшениці та ячменю. А в Західній і Центральній Африці рекордна кількість людей стикається з потенційно гострою нестачею їжі.

Тим не менш, кілька європейських країн, включаючи Польщу та Угорщину, заблокували надходження сільськогосподарської продукції з України — одного з найбільших у світі експортерів зерна — стверджуючи, що потік дешевого імпорту руйнує місцевих фермерів. Тепер, щоб вгамувати наростаючий розбрат, Європейський Союз розглядає можливість тимчасової заборони на імпорт зерна до п’яти країн.

Поєднання різкого зростання цін для споживачів в одній частині світу та різкого падіння доходів фермерів в іншій ілюструє шалену складність глобального продовольчого ринку.

The Washington Post:

У The Washington Post написали про те, що Росія розбомбила власне місто. Російський військовий літак випадково скинув бомбу на російське місто поблизу українського кордону ввечері в четвер, поранивши трьох людей і утворивши величезний кратер на вулиці.

"Під час прольоту літака ВПС Су-34 над містом Бєлгородом стався випадковий розряд авіаційних боєприпасів", — повідомили в російському міністерстві оборони.

Реальне бомбардування Бєлгорода, під час якого випадково було скинуто потужний боєприпас, показало марність зусиль президента Володимира Путіна не дати тому, що він називає "спеціальною військовою операцією", в Україні, вплинути на росіян вдома.

Також у The Washington Post написали про те, що Кремль намагається створити антивоєнну коаліцію в Німеччині. Об’єднати крайніх правих і крайніх лівих у Німеччині є метою Кремля, згідно зі російськими документи, які проаналізував The Washington Post. Коли 13 000 демонстрантів зібралися біля Бранденбурзьких воріт 25 лютого, щоб закликати припинити постачання зброї в Україну, протест очолила Сахра Вагенкнехт, член парламенту Німеччини від ультралівої партії Die Linke та фахівець із національними амбіціями. Вагенкнехт асудила перспективу того, що німецькі танки, які незабаром будуть доставлені в Україну, знову можуть використовувати для обстрілу "російських жінок і чоловіків".

Серед натовпу в Берліні був Юрген Ельзессер, редактор ультраправого журналу, і десятки членів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), які підтримали заклики Вагенкнехт відрізати Україну від постачання зброї.

Об’єднання політичних протилежностей у Берліні під прапором миру просочувалося місяцями, хоча союз залишається тимчасовим і неофіційним. Але поєднання крайнощів Німеччини є явною метою Кремля, і це було вперше запропоновано високопосадовцями в Москві на початку вересня, згідно зі скарбницею конфіденційних російських документів, здебільшого датованих липнем-листопадом, які були отримані європейською розвідувальною службою.

Крім цього у The Washington Post написали про те, що Україна захистила Бахмут, незважаючи на попередження США, що вона не зможе цього зробити. Через кілька місяців після жахливих попереджень з Вашингтона про те, що Україна не зможе втримати Бахмут під натиском російських найманців, українські війська все ще тримаються за західну околицю міста в тому, що розтягнулося на найдовший і найсмертоносніший бій війни.

Оцінки США були похмурими ще в січні, згідно з раніше невідомими секретними документами розвідки США, які нібито оприлюднив Джек Тейшейра, член Повітряної національної гвардії Массачусетса, і які отримала The Washington Post. Вашингтон попередив про можливе оточення українських військ у Бахмуті та запропонував Києву скоротити втрати та віддати місто.

Оцінка під грифом "цілком таємно" попереджає, що "постійне" просування Росії з листопада "поставило під загрозу здатність України утримувати місто", і українські сили, ймовірно, будуть "під загрозою оточення, якщо не відступлять протягом наступного місяця".

Ці застереження здебільшого залишилися без уваги. Київ назвав утримання Бахмута імперативом, набагато вищим за стратегічну військову цінність міста, стверджуючи, що це необхідно для підтримки національного морального духу та відмови Росії вихвалятися правами на будь-які територіальні надбання. Україна заявила, що продовження битви в Бахмуті підірвало силу Росії через вбивство багатьох солдатів, особливо з групи найманців Вагнера.

Politico:

У Politico написали про те, що відносини Будапешта з Києвом знову погіршилися. Проблемні відносини Угорщини з сусідньою Україною знову загострилися в п’ятницю, коли прем’єр-міністр Віктор Орбан відкинув мрії країни про НАТО однослівним твітом. "Що?!" – вигукнув прем’єр-міністр у дописі у Twitter, відповідаючи на статтю POLITICO про заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Києві в четвер про те, що "Україні належить місце в НАТО".

Відносини між Будапештом і Києвом напружені. Угорщина роками блокувала зустрічі високого рівня НАТО з українськими офіційними особами, нібито через занепокоєння щодо прав угорськомовних у західній Україні. І незважаючи на засудження повномасштабного вторгнення Росії, Угорщина відмовилася надіслати зброю на допомогу своєму сусідові. Тим часом високопосадовці Угорщини продовжують регулярно відвідувати Москву та підтримують тісні зв’язки з Кремлем. У той же час Угорщина, яка приєдналася до Туреччини в блокуванні заявки Швеції на вступ до НАТО, розчарувала західні столиці.

Також у Politico написали про те, що українські війська найближчими тижнями почнуть навчання на танках американського виробництва. Abrams скоро прибудуть до Німеччини. Американські танки Abrams, які українці використовуватимуть для навчання, прибудуть до Німеччини найближчими тижнями, що дозволить солдатам почати вчитися користуватися довгоочікуваною бронею, повідомив у п’ятницю міністр оборони США Ллойд Остін.

За словами двох чиновників Міністерства оборони, яким дозволили залишитися анонімними для обговорення делікатних подробиць переміщення, 31 танк M1A1 Abrams прибуде на полігон Графенвер у Німеччині до середини - кінця травня. Навчання почнеться через тиждень-два, після того, як танки пройдуть технічне обслуговування.

За останні кілька місяців члени Контактної групи з питань оборони України вже відправили понад 230 танків і понад 1550 броньованих машин, а також боєприпаси та інше обладнання для підтримки понад дев’яти нових бронетанкових бригад, сказав Остін.

Крім цього у Politico написали, що недалекоглядність Заходу ускладнює життя російській опозиції. Михайло Ходорковський, колишній політв’язень і генеральний директор нафтової компанії ЮКОС, є автором книги "Російська головоломка: як Захід попався на владний гамбіт Путіна — і як це виправити".

"Через тиск з боку режиму, оскільки війна в Україні триває, російська опозиція та її антивоєнний рух працюють у найскладніших умовах усередині країни — і обставини, з якими вони стикаються за межами Росії, теж непрості", - пишуть журналісти.

The Guardian:

У The Guardian написали про те, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі країни-члени погодилися з тим, що Україна врешті-решт приєднається до Трансатлантичного військового альянсу після закінчення війни, напередодні зустрічі міністрів оборони західних країн, на якій обговорюватиметься подальша військова допомога Києву. Подальші оголошення щодо зброї та підтримки очікуються після саміту на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, але Столтенберг також висловив помітний оптимізм щодо довгострокових перспектив вступу України до НАТО.

CNN:

У CNN написали про те, що Європейське управління повітряним рухом стверджує, що атака проросійських хакерів не впливає на польоти. Управління повітряним рухом Європи повідомляє, що з середи воно бореться з атакою, відповідальність за яку взяли на себе проросійські хакери.

"Атака спричиняє перебої в роботі веб-сайту та веб-доступності", — йдеться в заяві представника Євроконтролю. "Жодного впливу на європейську авіацію не було".

Міжнародна асоціація повітряного транспорту також повідомила, що повітряний рух працює нормально.

Також у CNN написали про те, що тіньова торгівля російською енергією породжує побоювання щодо руйнівного розливу нафти у світових водах. Води затоки Лаконікос, що на південно-східній стороні грецького півострова Пелопоннес, яскраво-бірюзового кольору. Його береги є важливим місцем гніздування морських черепах. Але це не просто місце природної краси. Цей район став ключовим центром для танкерів, які перевозять російські енергоносії.

Оскільки сирі та очищені нафтопродукти, які зазвичай надходять до Європейського Союзу, перенаправляються до Азії , — більшість морського імпорту нафти заборонено блоком у відповідь на напад Москви на Україну — вантажі перевантажуються сюди на більші судна, щоб здійснити довгу подорож.

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти Gazeta Wyborcza написали, що німці в Польщі створять базу для ремонту українських "леопардів". Пошкоджені в боях з росіянами танки Leopard 2 ремонтуватимуть у Польщі – вирішили міністри оборони Польщі, України та Німеччини під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України в "Рамштайні".

У "Рамштайні", найбільшій американській авіабазі в Німеччині, глави міністерств оборони НАТО та підтримуючих країн зустрілися в одинадцяте, щоб обговорити військову підтримку України, яка захищається від російської агресії.

Також у Gazeta Wyborcza написали про похорони поляка, який загинув на війні в Україні. Під звуки траурної пісні Майдану родина, рідні, представники познанської влади, скаути прощалися із загиблим під вогнем росіян познанським волонтером Мареком Масталержем.