Росія відправила в ОРДЛО командувача однією з армій для контролю за окупаційними військами, - розвідка
На окупований Донбас відправили командувача 8 армією Південного військового округу ЗС Росії генерал-лейтенанта Андрія Сичевого
Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони України у Facebook.
Відомо, що в День Незалежності України, для контролю проведення заходів підготовки з’єднань і військових частин 1 та 2 армійських корпусів окупантів заплановано прибуття в ОРДЛО Сичевого.
"Тривалий час кремлівська пропаганда вперто транслювала на весь світ “мантру”, що на тимчасово окупованих територіях України російських військ немає та українським військам протистоїть “ополчєніє” з шахтарів та комбайнерів", – йдеться у повідомленні.
Розвідка нагадала особисто Сичевому, а також усім військовим РФ про неминучість покарання за свої злочини.
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