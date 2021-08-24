Росія відправила в ОРДЛО командувача однією з армій для контролю за окупаційними військами, - розвідка

Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони України у Facebook.

Відомо, що в День Незалежності України, для контролю проведення заходів підготовки з’єднань і військових частин 1 та 2 армійських корпусів окупантів заплановано прибуття в ОРДЛО Сичевого.

"Тривалий час кремлівська пропаганда вперто транслювала на весь світ “мантру”, що на тимчасово окупованих територіях України російських військ немає та українським військам протистоїть “ополчєніє” з шахтарів та комбайнерів", – йдеться у повідомленні.

Розвідка нагадала особисто Сичевому, а також усім військовим РФ про неминучість покарання за свої злочини.