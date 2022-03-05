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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни грабують людей на трасах Сумської області, - ОВА

Росіяни грабують людей на трасах Сумської області, - ОВА

5 березня, 2022 субота
21:46
війна з Росією Росіяни грабують людей

Російські окупанти займаються грабежами та мародерством на трасах Сумщини

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"Ви питаєте мене: "Як можна виїхати із Сум?" З Охтирки, Тростянця, Лебедина, та інших міст області. Я відповідаю: безпечно - ніяк. Російські військові мародерять, грабують і подекуди розстрілюють машини українських мирних людей", - розповів він.

Живицький оприлюднив відео з траси "Київ-Суми". На ньому можна побачити автомобілі, які пограбували російські окупанти.
 

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Сумська область
російські війська
мародери
вторгнення в Україну
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