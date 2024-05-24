Бейонсе та Jay-Z звинуватили у порушенні авторських прав через пісню Break My Soul

Про це повідомляє USA TODAY.

Проти R&B-зірки Бейонсе та її чоловіка, репера JAY-Z висунуто звинувачення в порушенні авторських прав. Ідеться про трек Break My Soul з альбому Renaissance, який вийшов у 2022 році. У композиції Бейонсе та JAY-Z семплюють сингл Explode 2014 року реперки Big Freedia.

Четверо музикантів з колишнього гурту Da Showstoppaz Тесса Ейві, Кева Буржуа, Анрі Бреггс і Браян Кларк стверджують, що реперка Big Freedia взяла фразу з їхнього синглу 2002 року Release A Wiggle. Таким чином, згідно з позовом, вони стверджують, що Бейонсе та JAY-Z незаконно використовують "унікальні фрази, мелодію та музичне аранжування" пісні Release A Wiggle.

"Da Showstoppaz мають авторські права на свій унікальний і характерний текст і музичну композицію Release A Wiggle. Big Freedia мала доступ до Release A Wiggle, який згодом був семплований у Break My Soul, тому, скопіювавши Release A Wiggle у пісні Explode, реперка Big Freedia порушила авторські права Da Showstoppaz", - наголошується в позові.

Компанії, пов'язані з випуском обох пісень, також названі відповідачами.

Гурт Da Showstoppaz вимагає визнання їхнього твору та грошового відшкодування збитків. Також вони розраховують на гонорар за прибуток від Break My Soul, туру Бейонсе Renaissance, де вона виконувала цю пісню, та фільму Renaissance: A Film by Beyonce, де ця композиція звучить.



