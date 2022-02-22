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Росіяни системно обстрілюють об'єкти газової інфраструктури на лінії зіткнення, це військова ескалація, - Вітренко

22 лютого, 2022 вiвторок
19:41
війна з Росією Юрій Вітренко

Голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив, що на лінії зіткнення російські окупанти постійно обстрілюють об'єкти газової інфраструктури України, внаслідок чого люди залишаються без газу

Про це він сказав під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Це військова ескалація, що триває на лінії зіткнення, фактично на лінії фронту, який розв'язала Російська Федерація проти України. Ми бачимо атаки, обстріли наших об'єктів газової інфраструктури. В цьому є певна системність", - заявив Вітренко.

Голова Нафтогазу навів приклад обстріл з російського боку установки з підготовки газу в Луганській області і назвав це спрямованою атакою, адже тоді було шість влучань мін і осколків в установку. Унаслідок цього акту без газу залишились 200 будинків.

Залишились без газу будинки і після обстрілу газопроводів низького тиску в Донецькій області. Також були пошкодження внаслідок артилерійських обстрілів розподільного газопроводу "Луганськгазу", одним з акціонерів якого є Нафтогаз.

"Унаслідок його пошкодження без газу залишилися 96 будинків і 70 квартир", - зауважив Вітренко.

Він додав, що відновлювальні роботи тривають усюди, де це можливо.
 

  • Нагадаємо, 22 лютого внаслідок обстрілу окупантами у Щасті на Луганщині загорілася та вибухнула АЗС. Станом на 14:30 на території ТЕС у м. Щастя спостерігалося горіння 3 трансформаторів.
 
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газ
Нафтогаз
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Юрій Вітренко
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постачання газу
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