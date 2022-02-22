Росіяни системно обстрілюють об'єкти газової інфраструктури на лінії зіткнення, це військова ескалація, - Вітренко

Про це він сказав під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.



"Це військова ескалація, що триває на лінії зіткнення, фактично на лінії фронту, який розв'язала Російська Федерація проти України. Ми бачимо атаки, обстріли наших об'єктів газової інфраструктури. В цьому є певна системність", - заявив Вітренко.



Голова Нафтогазу навів приклад обстріл з російського боку установки з підготовки газу в Луганській області і назвав це спрямованою атакою, адже тоді було шість влучань мін і осколків в установку. Унаслідок цього акту без газу залишились 200 будинків.



Залишились без газу будинки і після обстрілу газопроводів низького тиску в Донецькій області. Також були пошкодження внаслідок артилерійських обстрілів розподільного газопроводу "Луганськгазу", одним з акціонерів якого є Нафтогаз.



"Унаслідок його пошкодження без газу залишилися 96 будинків і 70 квартир", - зауважив Вітренко.



Він додав, що відновлювальні роботи тривають усюди, де це можливо.



Нагадаємо, 22 лютого внаслідок обстрілу окупантами у Щасті на Луганщині загорілася та вибухнула АЗС. Станом на 14:30 на території ТЕС у м. Щастя спостерігалося горіння 3 трансформаторів.

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