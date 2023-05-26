Росіяни заявили про масштабний обстріл Бєлгородщини, в одному селі - 132 прильоти
За версією посадовців РФ, останню добу Бєлгородська область перебувала під щільним вогнем: в селі Козинка зафіксовано 132 прильоти, є влучення по прикордонному пункту пропуску та руйнування доріг
Про це повідомив губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков у telegram.
За словами посадовця, Бєлгородський район потрапив під обстріл 14 разів. Дві атаки було здійснено за допомогою безпілотників. Так, у селищі Жовтневий внаслідок скидання вибухового пристрою з БПЛА пошкоджено адміністративну будівлю. По селу Журавлівка працювала артилерія, всього було випущено 12 снарядів.
"Волоконівський район був обстріляний 12 разів, у Грайворонському окрузі - 132 прильоти. Краснояружський район був атакований і безпілотниками, і артилерією. Один дрон-камікадзе впав на околиці села Старосілля. Шебекинський міський округ було обстріляно 35 разів. З мінометів та артилерії обстрілювали село Суркове, всього зафіксовано 17 снарядів. Нова Таволжанка зазнала атаки дронів, артилерії та мінометів. Внаслідок скидання вибухового пристрою з БПЛА є пошкодження фасаду сільгосппідприємства", - написав Гладков.
Посадовець зазначив, що внаслідок цих атак постраждалих немає.
- Роман Костенко, народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, вважає, що на Бєлгородщину російські підрозділи не будуть перекидатися з якогось напрямку чи ділянки фронту.
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