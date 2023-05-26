Росіяни заявили про масштабний обстріл Бєлгородщини, в одному селі - 132 прильоти

Про це повідомив губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков у telegram.

За словами посадовця, Бєлгородський район потрапив під обстріл 14 разів. Дві атаки було здійснено за допомогою безпілотників. Так, у селищі Жовтневий внаслідок скидання вибухового пристрою з БПЛА пошкоджено адміністративну будівлю. По селу Журавлівка працювала артилерія, всього було випущено 12 снарядів.

"Волоконівський район був обстріляний 12 разів, у Грайворонському окрузі - 132 прильоти. Краснояружський район був атакований і безпілотниками, і артилерією. Один дрон-камікадзе впав на околиці села Старосілля. Шебекинський міський округ було обстріляно 35 разів. З мінометів та артилерії обстрілювали село Суркове, всього зафіксовано 17 снарядів. Нова Таволжанка зазнала атаки дронів, артилерії та мінометів. Внаслідок скидання вибухового пристрою з БПЛА є пошкодження фасаду сільгосппідприємства", - написав Гладков.

Посадовець зазначив, що внаслідок цих атак постраждалих немає.