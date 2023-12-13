"Російська мова повертається в Україну на законодавчому рівні": у TikTok розповсюджується новий фейк
Мережею шириться новий ворожий фейк, нібито російська мова повертається в Україну на законодавчому рівні
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Ворожа маніпуляція просуває наратив, нібито закон про нацменшини гарантує права на використання російської мови поряд з державною. Відео про це поширюють у соцмережі TikTok.
Насправді в оновленому законі йдеться про те, що навчальні заклади можуть обирати мову навчання нацменшин, але це повинна бути офіційна мова ЄС.
"Положення законопроєкту не застосовуються до Росії, наголошувала віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Наприклад, на телебаченні російською можна транслювати все ще не більше 30% від тривалості програми або її частини", - пише SPRAVDI.
У Центрі також додали, що в Україні немає жодної юридично оформленої спільноти, яка ідентифікує себе як російська меншина. Є лише громадяни України, які розмовляють російською.
- У середу, 13 грудня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський спростував заяви росіян про взяття Мар'їнки.
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