"Російська мова повертається в Україну на законодавчому рівні": у TikTok розповсюджується новий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Ворожа маніпуляція просуває наратив, нібито закон про нацменшини гарантує права на використання російської мови поряд з державною. Відео про це поширюють у соцмережі TikTok.

Насправді в оновленому законі йдеться про те, що навчальні заклади можуть обирати мову навчання нацменшин, але це повинна бути офіційна мова ЄС.

"Положення законопроєкту не застосовуються до Росії, наголошувала віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Наприклад, на телебаченні російською можна транслювати все ще не більше 30% від тривалості програми або її частини", - пише SPRAVDI.

У Центрі також додали, що в Україні немає жодної юридично оформленої спільноти, яка ідентифікує себе як російська меншина. Є лише громадяни України, які розмовляють російською.