Російська недоімперія закінчує своє існування
Ми - дуже близько до Перемоги України у цій Війні за Незалежність
Ми, Українці, нанесли непоправні втрати регулярним збройним силам ерефії, тому сатанинський режим путіна, змушений оголосити мобілізацію і погрожувати всьому світу ядерним кийком (цей кремлівський карлик думає, що його бояться)
У цей же час Оркостан почало “качати”:
- сотні тисяч “русскіх і нєрусскіх русскіх”, від страху обгадились і рванули з “росії-матушкі”;
- національні окраїни недоімперії вже подають голос;
- чмобіки починають масово здаватися, ще не потрапивши на Український фронт;
- бульбоштандартфюрер, обнімаючись з карликом, “кидає” того після кожної “братської” зустрічі і вже веде сепаратні перемовини зі США та ЄС;
- у “другої армії колишнього світу” не вистачає всього;
- “референдуми” підкреслюють, для цивілізованого світу, жалюгідність та слабкість ерефії тощо…
Російська недоімперія закінчує своє існування.
Головне, нам - Українцям - дотиснути цих нелюдей, знищити максимальну кількість ворогів і “наших” колаборантів; не дати другого шансу імперіалістам перегрупуватися і здійснити чергову спробу відродити імперію зла.
Переконаний, що ми, за допомогою союзників, зможемо реалізувати це!
Російська недоімперія буде знищена, а Україна стане Самостійною та Соборною.
Горджусь тим, що є Українцем і радію тому, що живу саме у цю історичну епоху!
Слава Нації!
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.67
Купівля 40.67Продаж 41.63
-
EUR
Купівля 39.23Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе