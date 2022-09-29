Ми, Українці, нанесли непоправні втрати регулярним збройним силам ерефії, тому сатанинський режим путіна, змушений оголосити мобілізацію і погрожувати всьому світу ядерним кийком (цей кремлівський карлик думає, що його бояться)

У цей же час Оркостан почало “качати”:

- сотні тисяч “русскіх і нєрусскіх русскіх”, від страху обгадились і рванули з “росії-матушкі”;

- національні окраїни недоімперії вже подають голос;

- чмобіки починають масово здаватися, ще не потрапивши на Український фронт;

- бульбоштандартфюрер, обнімаючись з карликом, “кидає” того після кожної “братської” зустрічі і вже веде сепаратні перемовини зі США та ЄС;

- у “другої армії колишнього світу” не вистачає всього;

- “референдуми” підкреслюють, для цивілізованого світу, жалюгідність та слабкість ерефії тощо…

Російська недоімперія закінчує своє існування.

Головне, нам - Українцям - дотиснути цих нелюдей, знищити максимальну кількість ворогів і “наших” колаборантів; не дати другого шансу імперіалістам перегрупуватися і здійснити чергову спробу відродити імперію зла.

Переконаний, що ми, за допомогою союзників, зможемо реалізувати це!

Російська недоімперія буде знищена, а Україна стане Самостійною та Соборною.

Горджусь тим, що є Українцем і радію тому, що живу саме у цю історичну епоху!

Слава Нації!

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