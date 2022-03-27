Російськими фашистами з особливим цинізмом були обстріляні житлові масиви на Донбасі, - пресслужба ООС
Російськими фашистськими угрупуваннями з особливим цинізмом були обстріляні житлові масиви та комунальні мережі на Донбасі
Про це повідомляє офіційний Facebook ООС.
"За інформацією підрозділів ДСНС, які входять до складу угрупування Об’єднаних сил, російськими фашистськими угрупуваннями з особливим цинізмом були обстріляні житлові масиви та комунальні мережі наступних населених пунктів: Нью-Йорк, Красногорівка,
Мар’їнка, Великоновосілка, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ", - йдеться у дописі.
З 24 лютого з населених пунктів Луганської області евакуйовано близько 14950 осіб та з населених пунктів Донецької області близько 5820 осіб.
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