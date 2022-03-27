Російськими фашистами з особливим цинізмом були обстріляні житлові масиви на Донбасі, - пресслужба ООС

Про це повідомляє офіційний Facebook ООС.



"За інформацією підрозділів ДСНС, які входять до складу угрупування Об’єднаних сил, російськими фашистськими угрупуваннями з особливим цинізмом були обстріляні житлові масиви та комунальні мережі наступних населених пунктів: Нью-Йорк, Красногорівка,

Мар’їнка, Великоновосілка, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ", - йдеться у дописі.



З 24 лютого з населених пунктів Луганської області евакуйовано близько 14950 осіб та з населених пунктів Донецької області близько 5820 осіб.



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