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"Шахтар" зіграв благодійний матч у футболках, присвячених дітям, які загинули в Україні через російську агресію

26 квітня, 2022 вiвторок
05:53
Спорт ФК Шахтар

На матч у Туреччині футболісти "Шахтаря" вийшли у футболках, де на на принті зображена рука Валерії Глодан із бейджиком із пологового будинку про народження її доньки Кіри у січні цього року – обоє загинули після обстрілу російською ракетою житлового будинку в Одесі

Про це повідомляє пресслужба ФК "Шахтар".

Донецький "Шахтар" у Туреччині провів благодійний матч з "Антальяспором" у межах Shakhtar Global Tour for Peace.

"Гірники" вийшли на матч у футболках із фотографією на згадку про 3-місячну українку Кіру Глодан, яка разом із мамою та бабусею загинула в Одесі внаслідок ракетного обстрілу міста російськими військами. Під фото був напис "How many more?" ("Скільки ще?"). Адже на сьогодні жертвами агресії Росії стали вже 215 українських дітей... Гра розпочалася хвилиною мовчання на згадку про жертв війни.
 

"Шахтар" здобув вольову перемогу з рахунком 2:1. На гол Ерділмана на 8 хвилині, "гірники" відповіли влучними пострілами Соломона на 21-й та Топалова на 76-й.

Наступний матч у рамках Shakhtar Global Tour for Peace донеччани проведуть  1 травня у в Хорватії з місцевим клубом "Хайдук" (Спліт).

  • На минулий матч у рамках благодійного туру "Шахтар" вийшов у футболках з фото 4-річної дівчинки з Маріуполя.

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Суспільство
війна з Росією
футбол
Шахтар
благодійний матч
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