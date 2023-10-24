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Шкідливі та корисні звички, які впливають на здоров’я серця

24 жовтня, 2023 вiвторок
16:00
Здоров'я Здоров’я серця

У статті ми розглянемо, як дбати про здоров'я серця та які кроки необхідно зробити для запобігання серцевим захворюванням, аби залишатись енергійним та сповненим сил

Здоров’я серця є найціннішим скарбом кожної людини. І, безумовно, серце відіграє важливу роль у загальному фізичному самопочутті людини, забезпечуючи потреби всього нашого організму.

На жаль, у сучасному світі, питання здоров'я серця стають все більше актуальними через зростаючу кількість серцево-судинних захворювань та зміни в способі життя. Без сумніву, інформація та поради, надані в цій статті, стануть вашими надійними союзниками на шляху до здоров'я та довголіття.

Дослідження, які проводили Global Burden of Disease (Глобальний тягар хвороб) свідчать про те, що кількість смертельних випадків від серцево-судинних захворюваннь (ССЗ) невпинно росте. Так, протягом останніх десятиліть цей показник виріс з 12,1 мільйонів у 1990 році, до 18,6 мільйонів смертей у 2019 році. Україна є одним із світових лідерів за цим показником.

До того ж, саме ССЗ є головною причиною смертності населення в нашій країні,  що складають в загальному 64,3 %. Тому, українцям варто замислитися над тим, як зберегти серце здоровим та від яких звичок варто відмовитися вже сьогодні.

Фото: Freepik

Найпоширеніші хвороби серця

Серцево-судинні захворювання є глобальною проблемою здоров'я. Одними із найпоширеніших хвороб серця і судин, які ставлять під загрозу життя, є:

  • Ішемічна хвороба серця (ІХС). Цей недуг виникає, коли кровопостачання до серця обмежується внаслідок засмічення коронарних артерій атеросклерозом. ІХС може призвести до стенокардії (болю в грудях) та серцевого нападу.
  • Артеріальна гіпертензія (високий кров'яний тиск). Підвищений тиск крові збільшує ризик розвитку серцевих захворювань, інсультів та інших проблем зі судинами.
  • Цереброваскулярні захворювання (інсульти). Ці хвороби стосуються мозкових судин і можуть призвести до втрати функцій мозку, порушень мови та інших неврологічних проблем.
  • Серцева недостатність – це хвороба, що виникає, коли серце не здатне належним чином надавати необхідну кількість крові органам та тканинам.
  • Аритмії - це порушення серцевого ритму, включаючи швидкий ритм (тахікардія) та повільний ритм (брадикардія).

Фактори, що негативно впливають здоров'я серця

Здоров’я серцево-судинної в значній мірі залежить від способу життя, тому всі мають знати фактори, що найбільш негативно відображаються на серці. Центр громадського здоров'я України (ЦГЗУ) виділив такі шкідливі звички, що найбільш негативно відображаються на серці:

  • Цигарки та електронні пристрої для паління є однією із головних причин, що впливають на ризик розвитку серцевих захворювань. Куріння підвищує артеріальний тиск і сприяє утворенню атеросклеротичних бляшок. Як зазначають експерти ЦГЗУ: «Безпечного куріння не існує».

  • Алкоголь. Вживання спиртних напоїв може викликати проблеми, такі як аритмії, артеріальна гіпертензія та навіть алкогольну кардіоміопатію, яка руйнує м'язи серця. Завдати шкоди здоров’ю може навіть незначна кількість випитого, адже не існує безпечної міри алкоголю.
  • Фізична пасивність. Недостатня активність протягом дня і сидячий спосіб життя погіршують фізичну форму і сприяють збільшенню зайвої ваги, що негативно впливає на серцево-судинну систему.

Звісно, цей список невичерпний, але якщо ви зможете викреслити ці негативні звички зі свого життя, через деякий час ви помітите наскільки краще та вільніше себе почуваєте.

Фото: Freepik

Топ-3 важливі поради для здоров'я серця і судин

Регулярні заняття спортом

Серце - це м'яз, тому, як інші м'язи в організмі, воно потребує тренування. Регулярна фізична активність допомагає підтримувати та покращувати функцію серця. Вправи та аеробна активність зміцнюють серцевий м'яз, поліпшують його здатність до ефективної роботи, знижувати артеріальний тиск і рівень "поганого" холестерину, а також зменшують ризик серцевих хвороб.

Однак, важливо пам'ятати про помірність у фізичній активності та підбирати навантаження відповідно до свого рівня фізичної підготовки. Перш ніж розпочати нову програму тренувань, завжди рекомендується проконсультуватися з лікарем, особливо якщо є які-небудь медичні питання чи обмеження.

Фото: Freepik

Здорове харчування

Правильне харчування має значний вплив на здоров'я серця, може знижувати ризик серцевих хвороб і покращувати функцію серця.

Перш за все, зменшіть споживання насичених жирів. Тобто, варто обмежити продукти, які містять багато насичених жирів, таких як: жирне м'ясо, молочні продукти з високим вмістом жиру, солодощі з трансжирами. Насичені жири підвищують рівень холестерину в крові і можуть збільшувати ризик серцевих захворювань.

З іншого боку, важливо збільшити кількість ненасичених жирів в своєму раціоні. Ненасичені жири, зокрема омега-3, омега-6, які знаходяться в рибі, горіхах та оливковому маслі, позитивно впливають на здоров'я серця.

Різноманітне харчування з великою кількістю фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, бобів і легких білків, може забезпечити організм необхідними поживними речовинами для оптимальної роботи серця.

Зменшення стресу

Стрес може сприяти розвитку серцевих захворювань, впливати на артеріальний тиск і серцевий ритм. Тому, варто знати способи, як самостійно допомогти собі та знизити рівень стресу, щоб захистити серце.

Вправи для глибокого дихання і релаксації, такі як медитація або йога, можуть допомогти знизити стрес і заспокоїти нервову систему. Розмови з друзями, родиною або психологом допомагають покращити емоційне здоров'я. Навіть легкі фізичні вправи, або прогулянка надворі, позитивно впливають на психоемоційний стан людини.

Важливо давати собі можливість відпочивати та відновлюватися після кожного робочого дня. Знайдть цікаве саме для вас хобі, що допоможе відкинути буденність та допоможе розслабитися. Розумний розподіл часу між роботою та відпочинком також допомагає знизити рівень стресу.

Фото: Freepik


 
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