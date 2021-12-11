Слово Боже online: як церкви використовують соцмережі

Про це йдеться у спеціальному сюжеті журналістки Дарини Бубнюк для програми “Вечір з Миколою Княжицьким” на Еспресо.TV.

Щодня службу у храмі Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви, яка може вмістити заледве пів сотні людей, відвідує понад тисяча прихожан, а у неділю це число сягає 3 тисяч. Адже переважна більшість приходу – онлайн-парафіяни. Щоразу правлячи службу, отець Василь виходить у прямий ефір на своєму Youtube-каналі й робить це дуже професійно. А почалося все з початком пандемії COVID-19.

“Прийшла пандемія, прийшов карантин, і владика дає команду: так, отці, щоб все строго було, мінімум людей у церкві, 10 чоловік. Ну отак людей до церкви, але ж слово боже треба сказати. Все, трансляція-онлайн”, – зазначає настоятель храму Василь Колодій.

Спочатку отець Василь придбав камеру для онлайн-трансляції й почав збирати кошти на більш якісну апаратуру. Аудиторія ютуб-каналу швидко почала рости. Зовсім скоро онлайн-парафіяни самі почали жертвувати на обладнання, аби допомогти зробити якість трансляцій ще кращою. Тепер усе відбувається в режимі реального часу. З невеличкої студії при храмі помічниця отця Василя слідкує за картинкою і звуком, перемикає камери, накладає титри.

Зараз на каналі отця Василя вже понад 10 тисяч підписників. І це люди не лише з різних куточків України. Але й із Польщі, Чехії, Німеччини, Франції, Ізраїлю, США, Канади, Росії та з окупованого нею українського Криму.

Онлайн-прихожани не лише слухають службу, а й подають у чаті онлайн-трансляції “за здоров’я” та “за упокій”. Записок з часом стало настільки багато, що отець Василь не встигає все вичитати за службу.

“Я маю фідбек, маю зворотний зв’язок із тими, з ким я молюся разом. У чаті пишуть: дякуємо, хочемо так, просимо так, за здоров’я, за померлих, там за дар материнства, дар батьківства, є отакий зв’язок, і ти вже бачиш наскільки аудиторія широка, я вже себе відчуваю, що у мене великий храм”, – розповідає настоятель храму.

За кількістю глядачів прямих трансляцій церква Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ вже входить у трійку лідерів серед українських храмів. Варто наголосити, що інші два – великі й відомі на всю Україну собори.

“Ми входимо у трійку отаких, які борються за 1-е місце. Це є Патріарший собор у Києві, вони там мають щось 700 тисяч підписників, але по трансляціях у прямому ефірі так, як у нас майже. У них там трошки більше завжди, щоб одночасного перегляду. На 2-му місці це Михайлівський собор ПЦУ, і я на третьому місці”, – зазначив отець Василь.

Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ у Києві уже навіть отримав нагороду від Youtube – срібну кнопку. Канал Київської архиєпархії “Живе телебачення” має 132 тисячі підписників, щодня трансляції літургій відвідує майже 2 тисячі парафіян, а в неділю – кількість перевищує 10-15 тисяч глядачів. Однак такий успіх храм має не лише у цій соцмережі. Київська архиєпархія активно розвиває сторінки у Facebook, Instagram та навіть y TikTok.

“Дивлячись, як це робив Ісус Христос, коли проповідував із гори чи з човна, де ехо розходилося по морю і потрапляло до всіх людей, так само церква намагається використовувати сучасні методи для того, щоб комунікувати зі своїми вірними, зі своїми парафіянами”, – зауважив голова прес-бюро Київської архиєпархії УГКЦ Андрій Бондарук.

У свою чергу, Свято-Михайлівський Золотоверхий собор Православної церкви України найбільше розвиває саме трансляції служб у Youtube та Facebook. Їх щодня дивляться 2-4 тисячі вірян. Серед православних церков саме цей храм почав першим виходити у прямі ефіри. Поштовх до такої діяльності дала пандемія, однак у Михайлівському вже переконалися – це потрібна річ, і припиняти не збираються.

“Люди, які не мають можливості, наприклад, відвідати храм у далеких селах, вони мають можливість подивитися, долучитись до трансляції онлайн. Звичайно, ми не плануємо зупиняти ці онлайн-трансляції, адже з тих чи інших причин є люди, наприклад, тяжкохворі, які не мають змоги особисто бути присутніми на богослужіння, але дивлячись богослужіння, вони можуть приєднатися вдома і долучитися до цієї служби”, – наголосив представник пресслужби Православної церкви України, священик Михайло Омелян.

Кілька місяців тому Православна церква України запустила ще й мобільний застосунок “Моя церква”, в якому інформують про новини православної церкви та найближчі релігійні свята, показують шлях до найближчого храму. У додатку зібрані молитви, а також застосунок дає змогу в будь-який час звернутися до священика.

“24/7 наші священнослужителі відповідають на запитання вірян. Насправді, цих запитань дуже багато - від простих, як знайти чи чому на карті немає того чи іншого храму, до важких, складних, коли людина. наприклад, бажає покінчити життя самогубством і вона пише священнику про ці наміри”, – розповів Михайло Омелян.

Однак не лише великі кафедральні собори йдуть в онлайн і все частіше використовують соцмережі. Вправно користуються новітніми технологіями й церкви у маленьких карпатських селах, що високо в горах. Греко-католицький храм Різдва Пресвятої Богородиці, що у Криворівні, транслює кожну свою службу та активно веде сторінку у Facebook. А в сусідньому селі Красник священник православного храму Покрови Пресвятої Богородиці Юрій Мануляк майже щодня виходить у ефір на свої сторінці у соцмережі Facebook – транслює служби та висвітлює діяльність церкви.

“Початок був з бажання того, щоб допомогти людям мати ту частинку церкви вдома, коли до неї було не так безпечно ходити. Нас дивились наші заробітчани, з нашого села чи з сіл, з міст України, які знають про нашу церкву і хотіли бути з нами”, – розповіла донька настоятеля храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ у селі Криворівня Ольга Мних.

Священнослужителі переконані, що Інтернет – це інструмент комунікації, який нам дав Бог.

“Коли виходиш у прямий ефір, чи навіть в записі, то люди можуть побачити думку того чи іншого священника, єпископа, вони можуть зрозуміти близько ця думка, чи далеко. Ми розуміємо, що якщо людині є що понести, а особливо слово про Бога, то ми маємо в любий спосіб привернути людину до Бога” – наголошує настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці Юрій Мануляк.

Проте online ніколи не замінить offline, кажуть священики. Святі таїнства сповіді та причастя потребують реальної присутності і прямого контакту.