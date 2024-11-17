Росіяни вдарили по прикордонню Сумщини вдень 17 листопада: загинув 73-річний чоловік, який рибалив на озері
Удень 17 листопада російська армія обстріляла прикордоння Сумщини. Унаслідок атаки в Зноб-Новгородській громаді Шосткинського району загинув 73-річний чоловік
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, близько 13:00 окупанти з території РФ здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури Зноб-Новгородської громади Шосткинського району.
Внаслідок атаки ворога загинув 73-річний чоловік, який рибалив на озері. Також пошкоджено медичний заклад, 7 приватних будинків.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Нагадаємо, уранці 17 листопада російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів. Сили оборони України збили 144 повітряні цілі, зокрема 102 ракети й 42 БПЛА.
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