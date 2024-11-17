Росіяни вдарили по прикордонню Сумщини вдень 17 листопада: загинув 73-річний чоловік, який рибалив на озері

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, близько 13:00 окупанти з території РФ здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури Зноб-Новгородської громади Шосткинського району.

Внаслідок атаки ворога загинув 73-річний чоловік, який рибалив на озері. Також пошкоджено медичний заклад, 7 приватних будинків.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).