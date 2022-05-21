"Сьогодні країну захищають 700 тис. людей по всій Україні, я вважаю ми були добре підготовлені", - Зеленський

Про це він заявив у інтерв'ю каналам телемарафону.

На питання про те, чи була Україна готова до перших ворожих дій, президент наголосив на об'ємі ворожих дій.

"З точки зору об'єму тих сил, які застосувала РФ, використовуючи абсолютно все, навіть резерви й "тиху" мобілізацію. Я думаю, на сьогодні з таким об'ємом (наступальних дій ворога, - ред.) жодна країна Європи не впоралася б", - зазначив він.

За словами Зеленського, росіяни перекидали багато військ до кордонів з Україною й до тимчасово окупованого Криму, єдине місце, де не бачили збільшення військ - це Придністров'я.

"Я вважаю, що ми були непогано підготовлені, вони не знали про багато речей і потім отримали все це", - додав Зеленський.

Навіть 100 тисячам військових було б важко зупинити дії ворога, але українці вистояли й тепер до війни залучено 700 тисяч людей.

Крім того, Зеленський наголосив, що країни НАТО, наприклад, мають комплекси "Patriot", щоб мати змогу відбивати подібні перші повномасштабні атаки.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що до 24 лютого влада України розуміла, що РФ готується до повномасштабної війни, але такого обсягу й нахабності не очікувала.

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