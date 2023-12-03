Спотова ціна золота у США досягла історичного максимуму
Минулого тижня спотова вартість золота у Сполучених Штатах Америки (XAU/USD) встановила абсолютний рекорд за усю історію біржових торгів
На це у неділю, 3 грудня 2023 року, звернув увагу глобальний фінансово-аналітичний портал FXempire.
Причиною такого явища видання називає висловлювання очільника Федеральної резервної системи США Джерома Павелла, "які зміцнили впевненість трейдерів у тому, що посилення монетарної політики Центрального банку США наближається до кінця".
"Оптимістично налаштовані трейдери сприйняли заяву Павелла як сміливий натяк на можливість зниження ставок вже у березні наступного року", - зазначає FXempire.
За даними сайту Mining.com, що відстежує економічні тенденції пов'язані із корисними копалинами, у п'ятницю, 1 грудня 2023 року, "спотове золото (XAU/USD) зросло на 3,4% за тиждень і перевищило попередній історичний максимум у 2072,49 доларів США, встановлений у 2020 році".
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Новий історичний максимум спотової ціни золота у США - 2 090,20 американських доларів за унцію.
"Ф’ючерси на золото в США віддзеркалили цю тенденцію, досягнувши рекордного максимуму в 2089,7 доларів США", - додає Mining.com.
- Як встановили швейцарські журналісти-розслідувачі, лише за перші п'ять місяців цього року до Швейцарії потрапило 38 тонн золота російського походження. Оскільки його завозили через Велику Британію, формально це не порушувало запроваджених проти РФ санкцій.
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