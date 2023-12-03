У Перу група озброєних людей напала на шахту з видобутку золота: 9 загинуло, 15 поранено
У суботу, 2 грудня, пізно ввечері внаслідок нападу групи озброєних людей на шахту "Подероса" в провінції Патас загинули дев'ять осіб і 15 зазнали поранень
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністерство внутрішніх справ Перу.
За даними міністерства, національна поліція Перу відновила контроль над шахтою, вилучила зброю й затримала сімох підозрюваних у смертельному нападі, здійсненому із застосуванням вибухівки.
Зазначається, що до прибуття поліції злочинці напали на співробітників служби безпеки компанії та викрали чотирьох осіб.
- Зокрема, 8 травня щонайменше 27 людей загинули під час пожежі на золотій шахті в Перу, яка стала найгіршою аварією на шахті в країні за останні десятиліття.
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