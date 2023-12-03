У Перу група озброєних людей напала на шахту з видобутку золота: 9 загинуло, 15 поранено

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністерство внутрішніх справ Перу.

За даними міністерства, національна поліція Перу відновила контроль над шахтою, вилучила зброю й затримала сімох підозрюваних у смертельному нападі, здійсненому із застосуванням вибухівки.

Зазначається, що до прибуття поліції злочинці напали на співробітників служби безпеки компанії та викрали чотирьох осіб.