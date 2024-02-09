Кабмін уточнив умови, сфери й порядок використання мов нацменшин в Україні

Відповідний документ уряд схвалив під час засідання у п'ятницю, 9 лютого, повідомив Офіс віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Документ розробили як частину реформи щодо захисту прав національних меншин (спільнот) України в межах виконання рекомендацій Європейської комісії на шляху до початку перемовин про членство в ЄС.

Схвалена методологія встановлює єдині умови та порядок використання мов національних меншин України в тих населених пунктах, в яких вони традиційно проживають, або тих, де нацменшини становлять значну частину населення, тобто понад 15% загальної чисельності населення.

Зокрема, документ визначає сфери суспільного життя, в яких мови нацменшин можуть використовуватися поряд із державною мовою за рішенням сільської, селищної або міської ради.

Це стосується таких питань:

комунікації з органами влади та надання публічних послуг;

надання медичної допомоги;

надання топографічної інформації;

поширення інформації для загального ознайомлення;

написання офіційних назв на табличках (вивісках) органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств;

надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю тощо.

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський зазначив, що до роботи над методологією долучилися фахівці, експерти, представники влади та національних меншин.

Довідково. Методологія розроблена відповідно до Конституції України, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 1992 року, Рамкової конвенції про захист національних меншин 1995 року, Законів України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та "Про національні меншини (спільноти) України".