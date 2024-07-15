Новим речником МЗС України призначили Георгія Тихого: що про нього відомо
З липня 2024 року речником Міністерства закордонних справ України став Георгій Тихий
Про це йдеться на сайті МЗС.
Георгій Тихий народився 7 червня 1989 року в Києві.
Навчався у київському ліцеї №38 ім. Молчанова. 2006 року вступив на факультет соціальних наук і соціальних технологій Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
У 2010 здобув ступінь бакалавра, а у 2012 році - магістра за спеціальністю "Політологія". З 2012 по 2015 рік перебував на аспірантурі НаУКМА. До сфер наукових інтересів входили метафорика політичного дискурсу, когнітивна лінгвістика та політики памʼяті в Україні.
Трудова діяльність
З 2008 року працював у медіа: редактором і репортером на програмах Савіка Шустера (2008-2013), продюсером першого телеканалу Німеччини ARD в Україні (2014-2018), власним кореспондентом Національного інформаційного агентства "Укрінформ" (2018-2019).
У 2014 році висвітлював для німецького телебачення події Революції гідності та початку російської агресії на сході України. У серпні 2014 року разом із колегою Іваном Любиш-Кірдеєм потрапив до оточення в Іловайську, де зняв документальний фільм про українських героїв-добровольців в оточеному місті.
У 2018 році заснував корпункт “Укрінформу” в Нью-Йорку, США.
З 2019 року почав працювати в державних комунікаціях: прессекретарем віцепрем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції (жовтень 2019 - березень 2020 року), а згодом радником із комунікацій міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби (березнь 2020 - липень 2024 року).
- З 15 липня перелік закордонних дипломатичних установ України, які здійснюють надання послуг із використанням Держреєстру актів цивільного стану громадян, збільшився майже вдвічі.
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