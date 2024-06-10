Стійкий макіяж: як зберегти бездоганний образ протягом дня

Макіяж, який залишається свіжим і бездоганним протягом усього дня - мрія багатьох. Але досягти цього не так складно, як здається. Достатньо знати кілька простих секретів і дотримуватись перевірених порад, щоб ваш макіяж був стійким і виглядав чудово з ранку до вечора.

На що звернути увагу при виборі косметики для стійкого макіяжу?

Визначте свій тип шкіри й вибирайте косметичні продукти відповідно до нього. Наприклад, якщо у вас жирна шкіра, обирайте матуючі та некомедогенні продукти, які зменшують блиск і контролюють вироблення себуму. Для сухої шкіри шукайте зволожуючі формули, які забезпечують додаткове живлення та запобігають лущенню.

Крім типу шкіри, враховуйте кольорову гаму макіяжу, яка підходить саме вам. Вибирайте відтінки тонального крему, пудри та коректора, які максимально відповідають вашому тону шкіри.

Якість продуктів також має велике значення. Віддавайте перевагу відомим брендам або перевіреним часом засобам, які мають хороші відгуки та містять якісні інгредієнти. Високоякісна косметика не тільки виглядає краще на шкірі, але й забезпечує тривалу стійкість макіяжу.

Обираючи косметичні продукти, дотримуйтесь цих рекомендацій, щоб ваш макіяж був не лише красивим, але й природним. Продукти, підібрані з урахуванням індивідуальних особливостей та потреб вашої шкіри, будуть триматися довше та виглядати бездоганно протягом усього дня.

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Що потрібно для того, аби макіяж був стійким?

При виборі засобів для макіяжу важливо орієнтуйтеся на тип шкіри, якість продуктів, а також знати про хитрощі та техніки, які допоможуть макіяжу триматись на шкірі довше.

Підготовка шкіри

Основою будь-якого стійкого макіяжу є правильно підготовлена шкіра. Очищайте обличчя ніжним засобом для вмивання, а потім обов’язково зволожуйте його. Використовуйте легкий зволожуючий крем або сироватку, щоб шкіра була гладенькою. Це дозволить макіяжу лягти рівномірно і не скочуватися протягом дня.

"Рекомендуємо використовувати легку сироватку або освіжаючий спрей. Вони тонізують шкіру та надають їй бархатистість без ризику, що разом з ними шкіра вбере частину тонального крему", - зазначають в матеріалі Brocard.

Експерти радять не використовувати жирні засоби, що містять олії для підготовки шкіри, оскільки такий макіяж може дуже швидко "потекти". Якщо ж ви не маєте іншого виходу, тоді після нанесення жирних засобів зачекайте деякий час, хоча б хвилин 15-20, а потім витріть обличчя матуючими серветками.

База під макіяж

Праймер – це ваш найкращий друг для створення стійкого макіяжу. Він допомагає вирівняти текстуру шкіри, зменшує видимість пор і забезпечує кращу фіксацію косметики зі шкірою. Вибирайте праймер залежно від типу шкіри: для жирної - матуючий, для сухої - зволожуючий. Це дуже важливо, обрати індивідуально праймер, адже такий засіб повинен бути некомедогенним та гіпоалергенним.

"Створити стійкий макіяж, який збережеться на вашому обличчі протягом дня, допоможуть продукти з силіконовою основою. Вони добре вирівнюють поверхню обличчя і запобігають скоченню та розтіканню косметичних засобів", - зазначають в Elle.

Сьогодні на полицях магазинів можна знайти багато видів праймерів: від рідких та кремоподібних до варіантів у стіку. Цікавим лайфгаком є те, що тон та пудра можуть замінити базу для повік та губ.

Перехід на стійкі формули

Якщо вам потрібно, щоб ваш макіяж тримався на обличчі протягом дня і у вас немає часу його "підправляти", вибирайте продукти з позначками "стійкий" або "водостійкий". Тональні креми, тіні для повік, олівці для брів та підводки, розроблені для тривалої фіксації, значно зменшать потребу в корекції протягом дня.

Для очей та губ також обирайте стійкі формули. Водостійкі туші, гелеві підводки і рідкі тіні для повік не будуть розмазуватись та залишаться на місці. Стійкі помади або тінти для губ витримують випробування їжею та напоями.

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Правильне нанесення тонального крему та фіксуючої пудри

Наносьте тональний крем тонким шаром, використовуючи кисть, спонж або пальці. Чим менший шар засобу, тим природніше та краще буде триматись макіяж.

Для кращої стійкості варто використовувати фіксуючу пудру з матуючим ефектом. Вона не лише зменшить жирний блиск, а також додатково закріпить макіяж. Наносьте її легкими рухами та ледь помітним шаром, інакше є ризик, що ви зробите ефект "порцелянової ляльки". Вибирайте прозору або в тон шкіри пудру для максимально природного вигляду.

Фіксуючий спрей

Фіксуючий спрей – завершальний етап у створенні стійкого макіяжу. Він не тільки закріплює косметику, але й освіжає обличчя. Використовуйте його після нанесення всіх продуктів для досягнення ідеального результату надовго.

Застосовуючи ці прості, але ефективні поради, ви зможете створити стійкий макіяж, який буде бездоганно виглядати протягом усього дня. Правильна підготовка шкіри, використання правильних та якісних продуктів – і ваш образ залишатиметься свіжим та яскравим у будь-якій ситуації.

Важливі поради

Намагайтеся не торкатися обличчя протягом дня. Це допоможе запобігти розмазуванню макіяжу і збереженню його свіжості. Крім того, ця міра також важлива з гігієнічних міркувань.

Навіть найбільш стійкий макіяж потребує невеликої корекції. Носіть із собою матуючі серветки, пудру та помаду для швидкого оновлення макіяжу впродовж дня.

Крім того, не забувайте, що будь-який макіяж необхідно дуже ретельно змивати перед сном. Зняття стійкого макіяжу може бути викликом, але з правильними засобами та техніками цей процес стане значно легшим та ефективнішим.

Після зняття макіяжу та очищення шкіри обов’язково нанесіть зволожуючий крем або сироватку, щоб підтримати баланс вологи та запобігти сухості. Регулярно використовуйте маски та пілінги для підтримки здоров'я шкіри та видалення залишків забруднень, які можуть накопичуватися з часом.