Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна корисні поради Стійкий макіяж: як зберегти бездоганний образ протягом дня

Стійкий макіяж: як зберегти бездоганний образ протягом дня

10 червня, 2024 понедiлок
11:36
корисні поради Секрети стійкого макіяжу

Бездоганний макіяж протягом дня навіть в спеку – це недосяжний ідеал чи реальність? Розкриємо всі секрети та дамо поради, як зробити стійкий макіяж

Зміст

Макіяж, який залишається свіжим і бездоганним протягом усього дня - мрія багатьох. Але досягти цього не так складно, як здається. Достатньо знати кілька простих секретів і дотримуватись перевірених порад, щоб ваш макіяж був стійким і виглядав чудово з ранку до вечора.

На що звернути увагу при виборі косметики для стійкого макіяжу?

Визначте свій тип шкіри й вибирайте косметичні продукти відповідно до нього. Наприклад, якщо у вас жирна шкіра, обирайте матуючі та некомедогенні продукти, які зменшують блиск і контролюють вироблення себуму. Для сухої шкіри шукайте зволожуючі формули, які забезпечують додаткове живлення та запобігають лущенню.

Крім типу шкіри, враховуйте кольорову гаму макіяжу, яка підходить саме вам. Вибирайте відтінки тонального крему, пудри та коректора, які максимально відповідають вашому тону шкіри.

Якість продуктів також має велике значення. Віддавайте перевагу відомим брендам або перевіреним часом засобам, які мають хороші відгуки та містять якісні інгредієнти. Високоякісна косметика не тільки виглядає краще на шкірі, але й забезпечує тривалу стійкість макіяжу.

Обираючи косметичні продукти, дотримуйтесь цих рекомендацій, щоб ваш макіяж був не лише красивим, але й природним. Продукти, підібрані з урахуванням індивідуальних особливостей та потреб вашої шкіри, будуть триматися довше та виглядати бездоганно протягом усього дня.

Фото: Freepik

Що потрібно для того, аби макіяж був стійким?

При виборі засобів для макіяжу важливо орієнтуйтеся на тип шкіри, якість продуктів, а також знати про хитрощі та техніки, які допоможуть макіяжу триматись на шкірі довше.

Підготовка шкіри

Основою будь-якого стійкого макіяжу є правильно підготовлена шкіра. Очищайте обличчя ніжним засобом для вмивання, а потім обов’язково зволожуйте його. Використовуйте легкий зволожуючий крем або сироватку, щоб шкіра була гладенькою. Це дозволить макіяжу лягти рівномірно і не скочуватися протягом дня.

"Рекомендуємо використовувати легку сироватку або освіжаючий спрей. Вони тонізують шкіру та надають їй бархатистість без ризику, що разом з ними шкіра вбере частину тонального крему", - зазначають в матеріалі Brocard.

Експерти радять не використовувати жирні засоби, що містять олії для підготовки шкіри, оскільки такий макіяж може дуже швидко "потекти". Якщо ж ви не маєте іншого виходу, тоді після нанесення жирних засобів зачекайте деякий час, хоча б хвилин 15-20, а потім витріть обличчя матуючими серветками.

База під макіяж

Праймер – це ваш найкращий друг для створення стійкого макіяжу. Він допомагає вирівняти текстуру шкіри, зменшує видимість пор і забезпечує кращу фіксацію косметики зі шкірою. Вибирайте праймер залежно від типу шкіри: для жирної - матуючий, для сухої - зволожуючий. Це дуже важливо, обрати індивідуально праймер, адже такий засіб повинен бути некомедогенним та гіпоалергенним.

"Створити стійкий макіяж, який збережеться на вашому обличчі протягом дня, допоможуть продукти з силіконовою основою. Вони добре вирівнюють поверхню обличчя і запобігають скоченню та розтіканню косметичних засобів", - зазначають в Elle.

Сьогодні на полицях магазинів можна знайти багато видів праймерів: від рідких та кремоподібних до варіантів у стіку. Цікавим лайфгаком є те, що тон та пудра можуть замінити базу для повік та губ.

Перехід на стійкі формули

Якщо вам потрібно, щоб ваш макіяж тримався на обличчі протягом дня і у вас немає часу його "підправляти", вибирайте продукти з позначками "стійкий" або "водостійкий". Тональні креми, тіні для повік, олівці для брів та підводки, розроблені для тривалої фіксації, значно зменшать потребу в корекції протягом дня.

Для очей та губ також обирайте стійкі формули. Водостійкі туші, гелеві підводки і рідкі тіні для повік не будуть розмазуватись та залишаться на місці. Стійкі помади або тінти для губ витримують випробування їжею та напоями.

Фото: yahoo.com

Правильне нанесення тонального крему та фіксуючої пудри

Наносьте тональний крем тонким шаром, використовуючи кисть, спонж або пальці. Чим менший шар засобу, тим природніше та краще буде триматись макіяж.

Для кращої стійкості варто використовувати фіксуючу пудру з матуючим ефектом. Вона не лише зменшить жирний блиск, а також додатково закріпить макіяж. Наносьте її легкими рухами та ледь помітним шаром, інакше є ризик, що ви зробите ефект "порцелянової ляльки". Вибирайте прозору або в тон шкіри пудру для максимально природного вигляду.

Фіксуючий спрей

Фіксуючий спрей – завершальний етап у створенні стійкого макіяжу. Він не тільки закріплює косметику, але й освіжає обличчя. Використовуйте його після нанесення всіх продуктів для досягнення ідеального результату надовго.

Застосовуючи ці прості, але ефективні поради, ви зможете створити стійкий макіяж, який буде бездоганно виглядати протягом усього дня. Правильна підготовка шкіри, використання правильних та якісних продуктів – і ваш образ залишатиметься свіжим та яскравим у будь-якій ситуації.

Важливі поради

Намагайтеся не торкатися обличчя протягом дня. Це допоможе запобігти розмазуванню макіяжу і збереженню його свіжості. Крім того, ця міра також важлива з гігієнічних міркувань.

Навіть найбільш стійкий макіяж потребує невеликої корекції. Носіть із собою матуючі серветки, пудру та помаду для швидкого оновлення макіяжу впродовж дня.

Крім того, не забувайте, що будь-який макіяж необхідно дуже ретельно змивати перед сном. Зняття стійкого макіяжу може бути викликом, але з правильними засобами та техніками цей процес стане значно легшим та ефективнішим.

Після зняття макіяжу та очищення шкіри обов’язково нанесіть зволожуючий крем або сироватку, щоб підтримати баланс вологи та запобігти сухості. Регулярно використовуйте маски та пілінги для підтримки здоров'я шкіри та видалення залишків забруднень, які можуть накопичуватися з часом.

Теги:
Новини
Суспільство
Читайте також:
новини Львівщини
9 червня, 2024 неділя
У Харкові "прилетіло" по житловому району: виникла пожежа
винищувач Mirage 2000
Автор Роман Яворський
9 червня, 2024 неділя
Літаки від Макрона: що таке винищувачі Mirage 2000, які Франція передає Україні і як вони змінять ситуацію на фронті
Су-27
9 червня, 2024 неділя
Український винищувач вперше вразив ціль на території Росії, - Sky News
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.21
    Купівля 40.21
    Продаж 40.78
  • EUR
    Купівля 43.46
    Продаж 44.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
10 червня
12:14
Швейцарія
Уряд Швейцарії підрахував, що в Саміті миру візьмуть участь 90 держав та організацій
12:13
Оновлено
Сумщина
Кадиров заявив про окупацію Рижівки на Сумщині: місцева влада заперечила інформацію, у РНБО назвали це "спробою РФ промацати оборону"
12:09
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
Сумщина, Харківщина, Донеччина, південь: Зеленський заслухав доповідь Сирського щодо обстановки на фронті
11:57
Прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що поїде на конференцію з відновлення України URC2024 у Берліні
11:49
На фото: фортифікації на Харківщині
Щодо побудови фортифікацій відкрито близько 30 кримінальних проваджень на 20 млрд грн, – секретар парламентської ТСК Бондар
11:39
Мустафа Найєм
Очільник Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення
11:31
ЗСУ, військові
На Курахівському напрямку ситуація напружена, росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ, - Генштаб
11:29
На фото: Ірина Горова
Ексдружина Потапа Горова прокоментувала скандали продюсера: це його піар-стратегія
11:07
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як Кремль змусив тисячі мігрантів воювати проти України та посилення тиску росіян на Сході. Акценти світових ЗМІ 10 червня
11:02
Ексклюзив
Це серйозний удар по ПКС Росії: військовослужбовець ЗСУ Варченко про ураження Су-57 в Астраханській області РФ
11:01
Пожежа у Самарі
У російській Самарі спалахнула потужна пожежа: горить меблевий цех
10:59
електроенергія
Після ремонту запрацювала одна з високовольтних повітряних ліній: ситуація в енергосистемі на 10 червня
10:38
Володимир Путін
Путін у червні запланував візит до КНДР і В'єтнаму, - росЗМІ
10:38
Оновлено
Чоловіку, який кинув гранату в багатоповерхівку в Києві, загрожує до 7 років тюрми
10:19
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 10 червня: скільки коштують долар та євро
10:18
Оновлено
вибори у Європарламент
Вибори до Європарламенту: оприлюднено попередні результати голосування
10:17
Українець Удовиченко переміг на музичному конкурсі у Бельгії та отримав можливість грати на скрипці Страдіварі
10:13
Пожежа на Сумщині
На Сумщині спалахнула пожежа в цеху підприємства з великою кількістю горючих матеріалів
09:51
Ексклюзив
Сергій Згурець
Вже втратив ту інтенсивність, яка була місяць тому: Згурець про Харківський напрямок
09:50
Федір Веніславський
Веніславський розповів, чи можуть працівники ТЦК затримувати військовозобов'язаних
09:39
США Японія
США та Японія розпочали форум для посилення оборонно-промислових зв'язків
09:26
Ексклюзив
ЗСУ
В атаку йдуть добре оснащені малі штурмові групи ворога: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський напрямок
08:47
Вірменія
Триватимуть 4 дні: у Вірменії опозиція закликала громадян вийти на акції протестів проти уряду Пашиняна
08:43
ЗСУ
В ISW назвали населені пункти на Запоріжжі та Херсонщині, поблизу яких тривають позиційні бої
08:23
Безпілотники атакували буксир і баржу у Таганрозькій затоці РФ
Безпілотники атакували буксир і баржу в Таганрозькій затоці РФ, - росЗМІ
08:22
Ексклюзив
ЗСУ
Говорити про "здачу" некоректно: речник УДА Братчук про ситуацію в Роботиному та Кринках
07:53
Оновлено
без води, вода
Частина Сум залишилася без світла та води: причина
07:53
Оновлено
Тимчасовий прем'єр-міністр Гаїті Гаррі Коніль
Новообраного прем'єра Гаїті Коніля, який був госпіталізований "після тижня інтенсивної діяльності", виписали з лікарні
07:51
Ground Master 200
Україна придбала у Франції вже другу радарну систему СМ200 для ППО
07:42
Інфографіка
втрати окупантів
Літак, 10 танків і понад 1100 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:37
Німеччина уряд
Прем'єр Баварії Зедер закликав до дострокових виборів у Німеччині
07:15
OPINION
Микола Княжицький
Ультраправі збільшили присутність у Європарламенті
06:43
F-16
Є певна кількість F-16, які будуть зберігатися не в Україні, - Повітряні Сили
06:37
США заявили, що хусити випустили дві ракети по Аденській затоці: одна з них влучила у контейнеровоз
06:20
Близький Схід Ємен нафта
Ірак відновить експорт нафти через Туреччину
05:30
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Вибори до Європарламенту: фон дер Ляєн обіцяє збудувати проукраїнську більшість
00:20
Оновлено
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Війська РФ особливо активні у напрямку Покровська, протягом доби там зафіксовано 27 атак, 9 тривають
00:07
Александер де Кроо
Прем’єр Бельгії Александер де Кро йде у відставку
2024, неділя
9 червня
23:45
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
Китай хоче прив'язати до себе РФ будь-яким шляхом щонайменше на 40-50 років, - Клімкін
23:41
Михайло Кохан
Кохан приніс Україні бронзу ЧЄ-2024 з легкої атлетики у метанні молота
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV