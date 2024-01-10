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СтратКом ЗСУ запустив канал у WhatsApp

10 січня, 2024 середа
18:41
Суспільство На фото: WhatsApp

У середу, 10 січня, стало відомо, що СтратКом ЗСУ запустив канал у WhatsApp

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал СтратКом ЗСУ.

"Друзі, хочемо вам повідомити, що офіційний канал СтратКом ЗСУ тепер доступний і у WhatsApp! Приєднуйтесь до нас, щоб отримувати перевірену та офіційну інформацію про ЗСУ. Просто перейдіть за посиланням нижче і натисніть кнопку "Підписатися", - йдеться в повідомленні.

СтратКом ЗСУ також має офіційні сторінки у фейсбуці, ютубі, інстаграмі, телеграмі та твіттері.

  • У жовтні YouTube заблокував українськомовну версію документального фільму СтратКому ЗСУ "Екоцид. У світу немає іншого вибору, як зупинити російську агресію".

Україна
ЗСУ
Війна з Росією
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