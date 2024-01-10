СтратКом ЗСУ запустив канал у WhatsApp

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал СтратКом ЗСУ.

"Друзі, хочемо вам повідомити, що офіційний канал СтратКом ЗСУ тепер доступний і у WhatsApp! Приєднуйтесь до нас, щоб отримувати перевірену та офіційну інформацію про ЗСУ. Просто перейдіть за посиланням нижче і натисніть кнопку "Підписатися", - йдеться в повідомленні.

СтратКом ЗСУ також має офіційні сторінки у фейсбуці, ютубі, інстаграмі, телеграмі та твіттері.