СтратКом ЗСУ запустив канал у WhatsApp
У середу, 10 січня, стало відомо, що СтратКом ЗСУ запустив канал у WhatsApp
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал СтратКом ЗСУ.
"Друзі, хочемо вам повідомити, що офіційний канал СтратКом ЗСУ тепер доступний і у WhatsApp! Приєднуйтесь до нас, щоб отримувати перевірену та офіційну інформацію про ЗСУ. Просто перейдіть за посиланням нижче і натисніть кнопку "Підписатися", - йдеться в повідомленні.
СтратКом ЗСУ також має офіційні сторінки у фейсбуці, ютубі, інстаграмі, телеграмі та твіттері.
- У жовтні YouTube заблокував українськомовну версію документального фільму СтратКому ЗСУ "Екоцид. У світу немає іншого вибору, як зупинити російську агресію".
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