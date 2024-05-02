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У Чернігові водії маршруток не вийшли на роботу, в. о. мера та МВА обмінялися звинуваченнями

2 травня, 2024 четвер
11:03
Суспільство маршрутка

Уранці четверга, 2 травня, на вулиці Чернігова не виїхав жоден маршрутний автобус приватних перевізників. Причина такої ситуації – блокування міською військовою адміністрацією виплат перевізникам автобусних маршрутів

Про це інформує пресслужба Чернігівської міської ради.

Зазначається, що станом на ранок на свої маршрути виїхали 58 тролейбусів та 5 автобусів (на маршруті №1) комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління". 

Тим часом на міських автобусних маршрутах зі 101 одиниці не перебуває жодної одиниці.

Виконувач обов‘язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако звернувся до Ради оборони області із закликом терміново скасувати рішення начальника військової адміністрації Чернігова та відновити рух транспорту в місті.

Він наголосив на необхідності провести Раду оборони області, адже дії голови Чернігівської МВА Брижинського в умовах воєнного стану несуть загрозу безпеці чернігівців.

"Прошу голову ОВА вжити невідкладних заходів щодо подолання наслідків дій підлеглого чиновника та відновлення руху транспорту в місті. Звертаюся до правоохоронців перевірити наявність корупційної складової та ознак порушення закону в діях Д. Брижинського", - написав він.
 
Також Ломако звернувся до перевізників і закликав їх вжити необхідних заходів та знайти можливість відновлення роботи транспорту, попри всі несприятливі обставини. 
 
В. о. мера міста пояснив, що відсьогодні в Чернігові через дії начальника міської військової адміністрації частково зупинився рух громадського транспорту.

"Підстава: рішення призначеного зверху чиновника – начальника військової адміністрації Чернігова пана Брижинського. Реальна причина: місто відмовилося на вимогу чиновника віддати частину землі наближеним до нього особам і він заблокував платежі перевізникам. Навіть підставу вигадав: начебто проти збільшення суми компенсації перевізникам. Але це не так. Брижинський підписав платіжки із необхідною сумою в 9 млн грн 15 лютого за надані послуги в січні. Таку саму платіжку, на суму у 9 млн, згідно з графіком він підписав у березні. А у квітні почався шантаж через земельне питання. Місто отримало чіткий сигнал Брижинського: не отримає землю – не буде їздити транспорт", - написав Ломако у телеграм. 

Реакція МВА

Тим часом начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський розповів про власне бачення причини того, що перевізники вирішують, як буде ходити громадський транспорт, а не  мешканці міста. 

За його словами, комунальний транспорт, який є власністю мешканців міста, багато років не розвивався; автобусний парк комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління" багато років не оновлювався і не збільшувався, а бюджетні кошти витрачались на приватних перевізників.

"Гроші йшли в кишені підприємців, наближених до керівництва партії "Рідний дім", - зазначив  Брижинський.

Що передувало

Як йдеться на сайті Чернігівської міської ради, протягом 2022-2023 років у Чернігові повністю перезапустили транспортну сферу, зокрема провели конкурс та обрали чотирьох перевізників для обслуговування автобусних маршрутів.

Відповідно до нової програми перевізники, які виконують такі умови як перевезення на низькопідлогових машинах середньої чи великої місткості, дотримання графіків руху, відсутність перевищення швидкості тощо, мають право отримувати компенсацію з міського бюджету Чернігова.

Проте реально отримувати цю компенсацію перевізники можуть виключно у разі, якщо вони недоотримують той рівень виторгу, який встановлений на їхньому маршруті за кілометр перевезення.

Чернігівська міськрада повідомила, що 1 і 2 травня у місті тимчасово зупиниться робота громадського транспорту. 

Мерія пояснила, що усі перевізники, які обслуговують автобусні маршрути, вимушені припинити надання послуг через те, що начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський не підписує платіжні доручення, а отже, не пропускає оплату часткової компенсації за здійснені в березні громадські перевезення. Перевізники заявили, що мають борги за пальне і їм нічим розрахуватися зі своїми працівниками. 

1 травня відбулася зустріч перевізників із виконувачем обов'язків міського голови Чернігова, начальниками управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку і земельних ресурсів та керівником ЦНАПу. Земельне питання, за інформацією міської ради, стало однією з причин блокування роботи перевізників. 

"Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради на вимогу МВА мало розробити проєкти договорів оренди земельних ділянок між Чернігівською міською військовою адміністрацією та ТОВ "Альянс міжрегіонального співробітництва", - йдеться на сайті міської ради Чернігова. Також ці документи мали зареєструвати у ЦНАПі.

Однак профільне управління і ЦНАП відмовилися виконувати прохання військової адміністрації, заявивши, що не мають повноважень це робити відповідно до вимог українського законодавства.

Натомість Дмитро Брижинський у своєму телеграм-каналі заявив, що міська рада Чернігова повинна розвивати власне комунальне підприємство, а не збільшувати видатки приватним перевізникам.

Варто зазначити, що уже ввечері 1 травня спостерігалися проблеми з транспортом. Станом на 20:00 містом курсувало 35 зі 100 автобусів.

Теги:
Україна
транспорт
Чернігів
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