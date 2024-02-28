В Україні з'явилась інтерактивна мапа з книгарнями

Про це йдеться на сайті УІК.

Сьогодні Український інститут книги презентував інтерактивну мапу книжкової екосистеми, яка надає "інформацію про місця і події, які потрібні читацькій аудиторії".

"Набуття звички читання як щоденної практики є вкрай важливим завданням державної політики України, адже це впливатиме не лише на формування читацької грамотності та якість здобуття освіти, а також на розвиток критичного мислення, самореалізацію українців та розвиток людського потенціалу загалом", - розповіли в УІК.

Відомо, що наразі на карті позначено 477 книгарень, а згодом в УІК обіцяють додати інформацію про літературні музеї та книжкові фестивалі.