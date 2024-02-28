В Україні з'явилась інтерактивна мапа з книгарнями
В українців з’явилася можливість користуватися інтерактивною мапою для пошуку книгарень, яку запустив Інститут книги
Про це йдеться на сайті УІК.
Сьогодні Український інститут книги презентував інтерактивну мапу книжкової екосистеми, яка надає "інформацію про місця і події, які потрібні читацькій аудиторії".
"Набуття звички читання як щоденної практики є вкрай важливим завданням державної політики України, адже це впливатиме не лише на формування читацької грамотності та якість здобуття освіти, а також на розвиток критичного мислення, самореалізацію українців та розвиток людського потенціалу загалом", - розповіли в УІК.
Відомо, що наразі на карті позначено 477 книгарень, а згодом в УІК обіцяють додати інформацію про літературні музеї та книжкові фестивалі.
- 26 грудня Український інститут книги звернувся до Міністерства фінансів України щодо заборгованості держави за різними програмами УІК, у яких брали участь українські та іноземні видавці. Загальна сума боргу за програмами, які були реалізовані з метою підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, становить 44,9 млн грн.
- 27 грудня держава почала виплачувати борги за програмами інституту книги.
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