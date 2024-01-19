Бундестаг спростив отримання громадянства Німеччини: що змінилося

Про це пише DW.

Закон покликаний залучити кваліфіковані кадри з-поміж іноземців.

"Ми хочемо, щоб люди, які вже давно є частиною нашого суспільства, також могли брати участь у формуванні нашої країни демократичним шляхом. Нашій демократії потрібні люди, які відстоюють її й роблять її сильною", - пояснила міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер.

Отримати німецький паспорт тепер можна після п'яти років перебування в Німеччині, а за умови успіхів в інтеграції (володіння німецькою мовою, участь у волонтерській діяльності, наявності професійних успіхів і кваліфікації) – після трьох. Також дозволено множинне громадянство.

Народжені у ФРН діти іноземців автоматично отримуватимуть німецьке громадянство, якщо один з батьків мешкає в Німеччині понад 5 років. Зараз це відбувається тільки за умови, що один із батьків проживає в Німеччині понад вісім років. Після досягнення повноліття їм не доведеться, як нині, обирати між німецьким громадянством і громадянством, успадкованим від батьків.

Водночас процедура набуття громадянства Німеччини передбачає й обмеження для певних категорій людей. Відмовлятимуть у німецькому паспорті тим, хто здійснює "антисемітські, расистські або інші дії з мотивів, що зневажають людську гідність".

Ще однією перешкодою на шляху до громадянства стане поведінка, яка демонструє невизнання рівноправності чоловіків та жінок, а також багатоженство.