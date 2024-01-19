Бундестаг спростив отримання громадянства Німеччини: що змінилося
Бундестаг на засіданні 19 січня ухвалив закон, яким спростив отримання громадянства Німеччини. Тепер для одержання паспорта необов'язково жити в країні 8 років
Про це пише DW.
Закон покликаний залучити кваліфіковані кадри з-поміж іноземців.
"Ми хочемо, щоб люди, які вже давно є частиною нашого суспільства, також могли брати участь у формуванні нашої країни демократичним шляхом. Нашій демократії потрібні люди, які відстоюють її й роблять її сильною", - пояснила міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер.
Отримати німецький паспорт тепер можна після п'яти років перебування в Німеччині, а за умови успіхів в інтеграції (володіння німецькою мовою, участь у волонтерській діяльності, наявності професійних успіхів і кваліфікації) – після трьох. Також дозволено множинне громадянство.
Народжені у ФРН діти іноземців автоматично отримуватимуть німецьке громадянство, якщо один з батьків мешкає в Німеччині понад 5 років. Зараз це відбувається тільки за умови, що один із батьків проживає в Німеччині понад вісім років. Після досягнення повноліття їм не доведеться, як нині, обирати між німецьким громадянством і громадянством, успадкованим від батьків.
Водночас процедура набуття громадянства Німеччини передбачає й обмеження для певних категорій людей. Відмовлятимуть у німецькому паспорті тим, хто здійснює "антисемітські, расистські або інші дії з мотивів, що зневажають людську гідність".
Ще однією перешкодою на шляху до громадянства стане поведінка, яка демонструє невизнання рівноправності чоловіків та жінок, а також багатоженство.
- 12 січня 2024 року Євростат повідомив, що статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України. Понад 20% із них – чоловіки. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина (понад 1,2 млн осіб; 28,9% від загальної кількості ЄС), Польща (майже 1 млн; 22,3%) і Чехія (370 тис.; 8,6%).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.61 Купівля 37.61Продаж 38.27
- EUR Купівля 40.94Продаж 41.85
- Актуальне
- Важливе