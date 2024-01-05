У США розбився надзвуковий бомбардувальник B-1B Lancer

Про це йдеться у заяві авіабази Еллсворт.

"Літак ВПС США B-1B Lancer, який був дислокований на базі ВПС США Еллсворт, розбився сьогодні приблизно о 17:50 під час спроби приземлитися на полігоні", - йдеться у повідомленні.

Чотири члени екіпажу успішно катапультувалися, їхньому життю загроз немає.

Зазначається, що літак виконував навчальну місію. Наразі призначено комісію для розслідування інциденту.