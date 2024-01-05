У США розбився надзвуковий бомбардувальник B-1B Lancer
У Південній Дакоті, що у США, у четвер, 4 січня, розбився надзвуковий стратегічний бомбардувальник B-1B Lancer: члени екіпажу катапультувалися
Про це йдеться у заяві авіабази Еллсворт.
"Літак ВПС США B-1B Lancer, який був дислокований на базі ВПС США Еллсворт, розбився сьогодні приблизно о 17:50 під час спроби приземлитися на полігоні", - йдеться у повідомленні.
Чотири члени екіпажу успішно катапультувалися, їхньому життю загроз немає.
Зазначається, що літак виконував навчальну місію. Наразі призначено комісію для розслідування інциденту.
- 11 грудня у Південній Кореї розбився винищувач США F-16 під час виконання планового тренувального польоту. Пілота врятували після катапультування.
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