У "Блокнот" від Microsoft через 40 років після створення додали перевірку орфографії та автозаміну
Корпорація Microsoft додала для користувачів операційної системи Windows 11 можливість перевірки орфографії та автозаміну у текстовому редакторі "Блокнот"
Про це інформує The Verge.
Вказано, що текстовий редактор "Блокнот" було створено у 1983 році, але на відміну від Word, він не мав функції перевірки орфографії впродовж майже 40 років.
Спочатку Microsoft створила "Блокнот", який був відомий як Multi-Tool Notepad у 1983 році, як урізану версію Word. А вперше функція перевірки орфографії з'явилася в Microsoft Word у 1985 році, коли він був відомий під назвою Multi-Tool Word для систем Xenix і MS-DOS.
Функції перевірки орфографії та автозаміни почали тестувати у "Блокноті" ще у березні, однак впродовж останніх днів вони стали доступні для всіх користувачів Windows 11.
"Функція перевірки правопису в "Блокноті" майже ідентична тому, як Word або Edge виділяють неправильно написані слова, з червоним підкресленням, щоб чітко показати помилки. Втім, коли ви клацаєте правою кнопкою миші на неправильно написаному слові в "Блокноті", підменю правопису не розгортається автоматично, як це робить Microsoft у Word, тож вам доведеться клацнути ще раз, щоб побачити список правильних варіантів написання", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що у "Блокноті" для Windows 11 можна увімкнути або вимкнути перевірку правопису для певного типу файлів.
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