Україна планує розробляти лазерне наведення, ШІ для рою дронів і дешеві ракети, – Федоров

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на міжнародній конференції з питань безпеки Globsec Forum у Празі, передає Укрінформ.

Очільник відомства констатував, що Сили оборони стикаються з безліччю викликів, як-от великою кількістю техніки та піхоти противника, нестачею снарядів, дронів-камікадзе та розвідувальних дронів.

Натомість ЗСУ використовують дешеві FPV-дрони, розвідувальні безпілотники, маленькі системи протиповітряної оборони. Крім того, Україна почала виробляти свої далекобійні безпілотники для ударів углиб Росії, нагадав Федоров.

"Які наступні виклики, де ми потребуємо вашої допомоги - як винайти ефективне лазерне наведення, як розробити ШІ для рою дронів, як виробити український HIMARS, як розвивати дешеві українські ракети для збиття "шахедів"? Я думаю, що тут ми можемо досягнути успіху тільки разом. Ми можемо спільно працювати та винаходити. Ми можемо спільно виробляти", – звернувся міністр до партнерів.