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Головна Технології Україна планує розробляти лазерне наведення, ШІ для рою дронів і дешеві ракети, – Федоров

Україна планує розробляти лазерне наведення, ШІ для рою дронів і дешеві ракети, – Федоров

Юлія Юліна
30 серпня, 2024 п'ятниця
19:50
Технології Михайло Федоров

Україна має намір залучити виробників зброї до розробки ефективного лазерного наведення, ШІ для рою дронів, власних систем залпового вогню та дешевих ракет

Зміст

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на міжнародній конференції з питань безпеки Globsec Forum у Празі, передає Укрінформ.

Очільник відомства констатував, що Сили оборони стикаються з безліччю викликів,  як-от великою кількістю техніки та піхоти противника, нестачею снарядів, дронів-камікадзе та розвідувальних дронів.

Натомість ЗСУ використовують дешеві FPV-дрони, розвідувальні безпілотники, маленькі системи протиповітряної оборони. Крім того, Україна почала виробляти свої далекобійні безпілотники для ударів углиб Росії, нагадав Федоров.

"Які наступні виклики, де ми потребуємо вашої допомоги - як винайти ефективне лазерне наведення, як розробити ШІ для рою дронів, як виробити український HIMARS, як розвивати дешеві українські ракети для збиття "шахедів"? Я думаю, що тут ми можемо досягнути успіху тільки разом. Ми можемо спільно працювати та винаходити. Ми можемо спільно виробляти", – звернувся міністр до партнерів.

Теги:
Новини
зброя
ЗСУ
Війна з Росією
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