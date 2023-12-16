Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У 86 років помер емір Кувейту

У 86 років помер емір Кувейту

16 грудня, 2023 субота
13:04
Світ емір Кувейту Наваф аль-Ахмед

Емір Кувейту шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Сабах помер у віці 86 років

Про це пише Al Jazeera із посиланням на кувейтське державне телебачення KUNA.

Зазначається, що у листопада 2023 року госпіталізували через невідкладну проблему зі здоровʼям.

емір Кувейту Наваф аль-Ахмед

Фото: gettyimages

"З великим сумом і скорботою ми - кувейтський народ, арабські та ісламські нації та дружні народи світу - оплакуємо покійного Його Високість еміра шейха Навафа Аль Ахмада Аль Джабера Аль Сабаха, який відійшов до свого Господа сьогодні", - сказав міністр свого емірського двору шейх Мухаммед Абдулла Аль Сабах.

Хоча у звіті не йдеться про проблему здоров’я, шейх Наваф кілька разів передавав повноваження своєму заступнику, стикаючись з медичними оглядами та іншими проблемами.

  • Американський актор Раян О'Ніл, який був номінований на "Оскар" та "Золотий глобус" за головну роль у фільмі "Історія кохання", помер у віці 82 років.
Читайте також:
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
16 грудня, 2023 субота
РФ запустила "шахеди": У Києві спрацювала ППО, жертв та руйнувань немає
Сергій Лавров
15 грудня, 2023 п'ятниця
Лавров заявив, що лідер однієї з країн Заходу надсилав РФ сигнали про переговори щодо України
Автор Тетяна Яворська
15 грудня, 2023 п'ятниця
Окупанти дивилися, як поранені полонені стікають кров'ю, і жартували, – в'язень Оленівки Костянтин Кожекін
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.05
    Купівля 37.05
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
16 грудня
13:35
випав з вікна
У Кропивницькому неповнолітня випала з дев’ятого поверху
13:24
Коралові острови
Коралові острови в Австралії під загрозою зникнення через глобальне потепління
12:49
Еммануель Макрон
Орбан не повинен тримати ЄС у заручниках, - Макрон
12:48
сектор Газа
У Газі найтриваліше відключення інтернет-з’єднання
12:45
Оголошення: конкурс суддів апеляційних судів
Це дозволить перезапустити судову систему, - адвокат Ткаченко про конкурс на посади суддів апеляційних судів
12:42
Донецьк вибух
У Донецьку горить військова база окупантів
12:27
відключення електроенергії
Українців закликали зменшити навантаження на енергосистему у пікові години: ситуація в енергетиці станом на 16 грудня
12:21
вибух на авіабазі в російському Енгельсі
У Таганрозі пролунав потужний вибух: злетіли російські гелікоптери
12:18
опалення
Окупанти у Маріуполі досі не під'єднали до опалення вцілілі багатоповерхівки, - ЦНС
12:09
Фортифікації, рекрутинг фахівців, підготовка партизанського підпілля. Міноборони співпрацюватиме з місцевим самоврядуванням
12:08
OPINION
Олексій Голобуцький
"Зрада" - не зрада, а спонукання до дії. І українців, і союзників
11:58
На Дарниці в Києві демонтували пам'ятник радянської доби "Таращанець"
У Києві на Дарниці демонтували пам’ятник екіпажу радянського бронепоїзда "Таращанець"
11:16
Віталій Кличко
Мер Лондона відмовив Кличку у передачі Україні списаного транспорту, - The Telegraph
11:15
на фото: Хав'єр Мілей
Новий президент Аргентини розіграв свою останню зарплату на посаді депутата
10:55
У Бєлгородській області підірвалося авто з чиновниками РФ
У РФ помер чиновник, чиє авто підірвалося на російській міні в Бєлгородській області
10:51
Україна, ймовірно, зазнає поразки, якщо західні країни припинять допомогу, - CNN
10:51
У Китаї зіштовхнулися потяги метро
У Китаї через негоду зіштовхнулися два потяги метро: понад 500 постраждалих
10:31
Деякі судноплавні компанії призупиняють всі рейси Червоним морем через напади хуситів
10:09
Інстаграм
Instagram запустив нову функцію створення шаблонів у сторіс
10:07
OPINION
Віктор Андрусів
Чому я залишаюся оптимістом
10:05
ЗСУ, війна
Україна планує новий контрнаступ у 2024 році, - Welt
09:44
Маріуполь
У Маріуполі партизани підірвали автівку російського офіцера, - Андрющенко
09:29
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Європа має 5-8 років для переозброєння на тлі нових загроз, - Пісторіус
09:21
Ексклюзив
У Чернівцях працівники ТЦК прийшли з рейдом на ринок
Мене не дуже влаштовують умови мобілізації, - майор ЗСУ Кудряшов
09:17
Інтерв’ю
Як поневолені Москвою народи виборюють свою незалежність. Розмова із Олегом Магалецьким
09:04
Ексклюзив
ЗСУ
"Будемо битися і звільняти нашу територію": військовослужбовець Ієвлєв про війну до 2026 року
09:03
Ялинкові альтернативи
"Польський Грінч": чоловік викрав ялинкові прикраси на понад 1,4 млн грн
08:55
ЗСУ
Кількість боєзіткнень й авіаударів зменшилась, але росіяни активно залучають артилерію і піхоту: ситуація на Таврійському напрямку
08:40
Бельгія
Три роки працював на розвідку Пекіна: бельгійські ультраправі виключили з партії ймовірного китайського шпигуна
08:37
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
У Чорному морі перебуває один корабель, він не є ракетоносієм
08:30
Огляд
Міфи та фейки, самвидав і Кучма, батіг і пряник – 5 книг про те, що нас мотивує
08:29
Армія РФ вночі вдарила по Херсону та області: троє поранених
08:06
OPINION
Петро Олещук
"Труп у холодильнику" і традиції російського самозванства
08:05
США, Південна Корея
США та Південна Корея розроблять спільні принципи ядерного захисту проти загрози КНДР
08:05
Оновлено
Артсистема, 14 танків і 930 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
08:00
обстріл, ППО
Нічна атака дронами: українська ППО знищила вночі 30 із 31 БПЛА
07:56
У Франції знайшли живим британського підлітка, який 6 років вважався зниклим безвісти
У Франції знайшли живим британського підлітка, який 6 років вважався зниклим безвісти
07:46
СБУ спільно з ТЦК перевіряють громадські заклади у Києві
07:34
Молдова
Збитки становили понад €1 млн: у Молдові затримали українця, звинуваченого у шахрайстві серед бізнесменів
07:18
Протести Ізраїль
Сотні людей вийшли на протест у Тель-Авіві після вбивства ЦАХАЛом трьох заручників
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV