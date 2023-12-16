У 86 років помер емір Кувейту
Емір Кувейту шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Сабах помер у віці 86 років
Про це пише Al Jazeera із посиланням на кувейтське державне телебачення KUNA.
Зазначається, що у листопада 2023 року госпіталізували через невідкладну проблему зі здоровʼям.
Фото: gettyimages
"З великим сумом і скорботою ми - кувейтський народ, арабські та ісламські нації та дружні народи світу - оплакуємо покійного Його Високість еміра шейха Навафа Аль Ахмада Аль Джабера Аль Сабаха, який відійшов до свого Господа сьогодні", - сказав міністр свого емірського двору шейх Мухаммед Абдулла Аль Сабах.
Хоча у звіті не йдеться про проблему здоров’я, шейх Наваф кілька разів передавав повноваження своєму заступнику, стикаючись з медичними оглядами та іншими проблемами.
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