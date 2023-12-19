У Бучі в межах реформи шкільного харчування відкрили першу в Україні фабрику-кухню
У Бучі відкрили фабрику-кухню, де є можливість готувати 10 тисяч порцій гарячих обідів на день. Підприємство побудували в межах реформи шкільного харчування
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Уже у січні-лютому на цій фабриці-кухні готуватимуть обіди для закладів освіти трьох навколишніх громад — Бучі, Немішаєвого та Бородянки.
"Реформа шкільного харчування продовжується — для кожного регіону ми підбираємо оптимальний варіант — десь буде фабрика-кухня, як тут. Десь уже працюють опорні кухні — це інша модель, коли один шкільний заклад, де обладнання вже оновлене, готує для багатьох інших. Так є, наприклад, на Львівщині, де цими вихідними ми побачили, як усе працює. Я завжди наголошую — ми будуємо не просто кухні чи харчоблоки, а рівний доступ кожної дитини до здорової їжі в будь-якому куточку країни: від великих міст до найменших сіл", - сказала перша леді Олена Зеленська.
Другу фабрику-кухню відкриють у Лозовій на Харківщині. Вона годуватиме щодня близько 14 тисяч учнів і дошкільнят у п’яти громадах Лозівського району.
Довідка: фабрика-кухня — це окреме підприємство, в якому здійснюється приготування, шокове охолодження (при температурі 3 °C) готових страв і доставлення в охолодженому вигляді до навчальних закладів і закладів оздоровлення та відпочинку. Його виробничі потужності дозволяють виготовляти до 10 тисяч порцій їжі на день та забезпечувати харчуванням 30-40 навчальних закладів у містах і селах. Модель фабрики-кухні є однією з трьох розроблених і затверджених в межах провадження реформи шкільного харчування у 2020-2022 роках новітніх технологічних моделей організації харчування дітей.
- Реформа шкільного харчування почалася в Україні у 2020 році. Її ініціаторкою була дружина президента Олена Зеленська. З 1 січня 2022 року освітні заклади перейшли на нове шкільне меню. Наприкінці жовтня Кабінет Міністрів України затвердив стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023-2027 роки.
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