У Генштабі вважають, що для звільнення усієї території України потрібно до $400 млрд, - УП

Про це йдеться у статті УП "Війна проти політики. Що насправді відбувається між Зеленським і Залужним".

"Проблема в тому, що реальний план виходу на кордони 1991 року не влаштовує ні політичне керівництво, ні західних партнерів. За даними УП, розрахунки Генерального штабу показують, що для виконання завдання президента зі звільнення всієї території України потрібно сил і засобів на 350-400 млрд доларів", - пишуть журналісти.

Зазначається, що деякими ідеями планування Генштаб поділився з очільником Пентагону Ллойдом Остіном під час його останнього візиту в Київ у листопаді.

"Остіну озвучили потребу в 17 млн снарядів. Він, м'яко кажучи, здивувався, бо в усьому світі не зібрати стільки снарядів", - розповів УП не під запис один із високопосадовців Сил оборони.

Ще більше представників Пентагону здивувала щирість українських колег щодо внутрішньої ситуації в країні.

"Остін потім нам же розказував, що Залужний скаржився, як йому заважають, що Офіс не такий, той не такий, інший не такий. Ну ясно, що й президент про такі розмови дізнався. І вони не сприяють довірі", - додає співрозмовник УП.

Що відомо про ймовірний конфлікт Зеленського і Залужного

Нагадаємо, 1 листопада на The Economist вийшла колонка Валерія Залужного, вперше від грудня 2022 року. У ній головнокомандувач ЗСУ зазначив, що війна РФ проти України може перейти на новий небезпечний етап, і назвав пріоритетні напрями, розвиток яких допоможе не допустити цього. Він також розповів, що потрібно для того, аби вийти з глухого кута у війні з РФ.

Згодом президент Володимир Зеленський відреагував на статтю Залужного та заявив, що Україна не перебуває в патовій ситуації.

Також заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в журналі The Economist, заявив, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті.

Пізніше у статті NYT зазначили, що закиди Зеленського на адресу Залужного свідчать про розкол в українському керівництві. Водночас ворожі ресурси запустили діпфейк з головнокомандувачем ЗСУ, який нібито закликав до держперевороту.