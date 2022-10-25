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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У Каїрах на Херсонщині ЗСУ знищили близько 30 окупантів, ще понад сотня залишилися під завалами 

У Каїрах на Херсонщині ЗСУ знищили близько 30 окупантів, ще понад сотня залишилися під завалами 

25 жовтня, 2022 вiвторок
22:50
війна з Росією ЗСУ

У підсумку точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Каїри Херсонської області було знищено близько 30 окупантів

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За інформацією Генштабу, підтверджено наслідки вогневого ураження противника. Окрім близько трьох десятків ліквідованих ворогів,  під завалами залишилось понад сто військовослужбовців противника. 

Окрім того, в Горностаївці Херсонської області після детонації складу боєприпасів спостерігали рух великої кількості машин швидкої допомоги. Щодо втрат, то їхню кількість ворог ретельно приховує. 

Загалом упродовж доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника.

Підрозділи протиповітряної оборони збили російський безпілотник. Воїни ракетних військ та артилерії уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння й військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.

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