У Кувейті призначили нового еміра

Про це повідомляє Anadolu Agency.

У своїй заяві у суботу кабінет міністрів Кувейту офіційно проголосив 83-річного шейха Мешала новим еміром країни. Згідно з конституцією Кувейту наслідний принц бере кермо влади, коли настає його черга.

Його попередник шейх Наваф аль-Ахмад аль-Сабах буде похований у неділю на церемонії в мечеті Білала ібн Раба в Кувейті, на якій будуть присутні лише близькі родичі. Новий емір і королівська сім'я прийматимуть співчуття в палаці Баян у понеділок і вівторок.

Уряд Кувейту в офіційній заяві також висловив співчуття у зв'язку з смертю еміра, оголосивши 40-денну жалобу і закриття офіційних установ на три дні.

Як повідомляється на сайті спадкоємного принца Кувейту, шейх Мешаль аль-Ахмад аль-Джабер аль-Сабах народився в 1940 році і виріс у правлячому домі "сьомим сином правителя Кувейту шейха Навафа аль-Ахмада аль-Сабаха і братом трьох покійних правителів", правління яких припадає на період з 1977 по цей рік, включаючи шейха Навафа аль-Ахмада аль-Сабаха, його зведеного брата.

До смерті свого попередника шейх Мешал також обіймав посаду заступника еміра. У своїх промовах він постійно наголошував на важливості консенсусу між Кабінетом міністрів і Національною асамблеєю (парламентом), щоб врахувати побажання громадськості після попередніх політичних криз між цими двома органами.

Емір Мешал є сімнадцятим правителем країни і п'ятим в історії країни, який склав конституційну присягу перед Національними зборами, відповідно до Конституції та положень Закону про престолонаслідування.