У мережі з'явилися персональні дані співробітників російської групи компаній "Калашников"
Волонтери української команди розслідувачів OsintFlow зібрали список співробітників групи компаній "Калашніков", яка належить концерну "Ростех"
Зібрані дані оприлюднено проєктом InformNapalm.
"Публікуємо встановлених осіб, які брали участь у виготовленні, продажу, обслуговуванні та просуванні продукції військового призначення, яка використовується РФ у агресії проти України", - зазначають OSINT-розслідувачі.
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Зокрема, наводяться дати народження, номери паспортів, номери платників податків й номери страховок, а також електронні пошти співробітників групи компаній "Калашников".
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