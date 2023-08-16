На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 16 серпня.

Рятівний маршрут для українського зерна

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У The New York Times написали репортаж про "рятівний румунський маршрут" у Чорному морі для торгових кораблів.

40-мильний канал, найбільш відомий за межами судноплавних кіл як магніт для спостерігачів за птахами, зараз є ключовим маршрутом, який дозволяє українському зерну дістатися до моря, адже він захищений парасолькою НАТО.

Коли минулого місяця Росія вийшла з угоди, яка пропонувала безпечний прохід суднам, що забирають зерно в Одесі та інших українських портах на Чорному морі, дельта Дунаю, здавалося, запропонувала відносно безпечну альтернативу, хоча й була дуже перевантаженою. Але з тих пір Росія намагалася знищити цю ідею, розбомбивши там також українські зернові потужності.

Це ще більше викликало страх серед моряків у неділю, коли російський патрульний корабель зробив попереджувальний постріл у вантажне судно, яке пропливало Чорним морем.

Вантажне судно прямувало до Суліни, а потім у дельту до Ізмаїла, одного з двох українських портів на Дунаї, які Росія атакує з липня.

Водні шляхи в Україні та навколо неї небезпечні, однак Сулінський канал — 40-мильна ділянка води, що веде від Чорного моря до румунських, українських і молдовських портів у дельті Дунаю – став життєво важливим для підтримки потоку зерна, і, завдяки захисній парасольці НАТО - це поки що безпечний рятівний круг для України.

Братерство Кім Чен Ина та Володимира Путіна

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У The Washington Post написали про те, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв зміцнювати відносини з Росією, щоб дві країни могли продовжувати "знищувати свавілля і гегемонію імперіалістів", згідно з повідомленням державних ЗМІ. Кім дав обіцянку в листі президенту Росії Володимиру Путіну у вівторок, у річницю звільнення Кореї від японського колоніального правління. Це чергова ознака, що Пхеньян і Москва поглиблюють свої зв’язки.

У своєму посланні Путіну Кім Чен Чен Ин сказав, що відносини Північної Кореї з Росією будуть "розвинені в довготривалі стратегічні відносини".

За даними KCNA, Путін сказав Кіму, що Росія буде "зміцнювати двостороннє співробітництво в усіх сферах заради благополуччя двох народів, міцної стабільності та безпеки Корейського півострова та всієї Північно-Східної Азії".

Минулого місяця міністр оборони Росії Сергій Шойгу здійснив рідкісну поїздку до Пхеньяну, щоб зустрітися з північнокорейським лідером. Вони відвідали військову виставку, на якій були представлені ракети здатні нести ядерну зброю. Ядерні та ракетні розробки режиму Кіма заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН.

Північна Корея затримала американського солдата

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До теми про Північну Корею, в країні заявили, що американський солдат втік до них через "жорстоке поводження" в армії. The New York Times повідомляє, що Тревіс Т. Кінг, американський солдат, який втік через міжкорейський кордон, хотів шукати притулку в ізольованій комуністичній країні або третій країні, згідно з повідомленням державних північнокорейських ЗМІ.

Рядовий Кінг "визнав, що він незаконно вторгся на територію КНДР", заявивши, що зробив це тому, що "розчарувався в нерівному американському суспільстві", повідомляє інформаційне агентство.

У Пентагоні сказали, що рядовий Кінг перетнув Північ "навмисно і без дозволу". Представник Пентагону заявив, що міністерство оборони не може перевірити коментарі, які, за словами Північної Кореї, зробив рядовий Кінг.

Ця заява стала першим публічним визнанням країни, що вона має американського солдата під вартою.

Суровкіну наказали зникнути

Фото: пресслужба кремля

У Politico написали про те, що російський "генерал Армагеддон" Сергій Суровікі відсторонений від військового керівництва і знаходиться під домашнім арештом: він не може виходити з квартири і йому наказано мовчати, поки про нього не забудуть.

Російського генерала Сергія Суровікіна, якого вважають союзником керівника Вагнера, було усунено від керівної ролі у війні Москви проти України.

Суровікін, відомий як "генерал Армагеддон" за його агресивну військову стратегію в Чечні та Сирії, не з’являвся на публіці після того, як поширювалися повідомлення про те, що він знав про запланований повстання Пригожина.

"Офіційного розслідування немає, але Суровікін довго був у підвішеному стані, відповідаючи на незручні питання", - повідомляються російські блогери, додаючи, що генералу порадили залишатися поза увагою, щоб про нього "забули". Цитуючи людину, яка знає ситуацію, у блозі йдеться про те, що рішення про остаточну долю Суровікіна "має приймати одна людина, і чим довше це триватиме, тим більше ця людина охолоне" – маючи на увазі президента Росії Володимира Путіна.

Кремль поки що не зробив офіційної публічної заяви про місцеперебування Суровікіна чи повідомлення про те, що він заздалегідь знав про заколот Вагнера.

Екоцид в Україні, який матиме наслідки для всього світу

Фото: reuters

The Guardian опублікували спільну статтю керівника офісу президента України Андрія Єрмака та колишнього міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом, які є співголовами Міжнародної робочої групи з екологічних наслідків війни. Ця стаття про те, що Росія вчиняє тяжкі акти екоциду в Україні і їх результати завдадуть шкоди всьому світу

До кінця війни буде пізно запобігти найгіршим наслідкам цих жахливих злочинів. Глобальні лідери повинні діяти зараз, йдеться в матеріалі.

"Росія свідомо націлилася на навколишнє середовище України: її річки, ліси та поля. Багато природних заповідників України – її тваринний і морський світ, вода та вражаюче біорізноманіття – були надзвичайно пошкоджені або забруднені. Токсини витікають із пошкодженої промисловості та інфраструктури. Глобальна продовольча безпека під загрозою. Світ не може дозволити собі ігнорувати цю зростаючу екологічну загрозу", - пишуть автори.

Надзвичайна загроза довкіллю в Україні була особливо підкреслена в червні після руйнування величезної дамби у Новій Каховці, що стримувала одне з найбільших водосховищ у Європі. Це не був випадковий обвал: дамба була під контролем Росії, коли вибух у внутрішньому проході розніс її бетонне серце на шматки. Це спричинило катастрофічну повінь, яка зруйнувала понад 40 міст і сіл і знищила один із найцінніших сільськогосподарських регіонів світу. Тонни нафти вилилися в Дніпро. Незліченна кількість наземних мін була розкидана в річку та Чорне море, що призвело до витоку токсичних речовин.