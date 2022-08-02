У Вашингтоні сталася стрілянина неподалік Капітолію, є загиблий та поранені
Внаслідок стрілянини неподалік Капітолію у столиці США одна людина загинула та п'ять осіб отримали поранення
Про це повідомляє The Washington Post.
Стрілянина сталася на північному сході Вашингтона неподалік Капітолійського пагорба. Причини інциденту наразі невідомі.
За словами начальника поліції столиці США Роберта Конті, про стрілянину повідомили о 20:30 за місцевим часом. Постріли пролунали біля житлового комплексу Azeeze Bates у районі парку Кінгман поблизу північно-східної околиці Капітолійського пагорба, на якому розташовано будівлю Конгресу США. Очевидці повідомляють, що чули близько 15 пострілів.
Внаслідок стрілянини один чоловік загинув, ще п'ятеро госпіталізовані з пораненнями.
-
25 травня учень влаштував стрілянину біля школи в американському місті Ювалд в штаті Техас, внаслідок якої загинули 14 дітей та викладач початкової школи.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.21
Купівля 39.21Продаж 40.39
-
EUR
Купівля 39.5Продаж 41.04
- Актуальне
- Важливе