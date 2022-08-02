Про це повідомляє The Washington Post.

Стрілянина сталася на північному сході Вашингтона неподалік Капітолійського пагорба. Причини інциденту наразі невідомі.

За словами начальника поліції столиці США Роберта Конті, про стрілянину повідомили о 20:30 за місцевим часом. Постріли пролунали біля житлового комплексу Azeeze Bates у районі парку Кінгман поблизу північно-східної околиці Капітолійського пагорба, на якому розташовано будівлю Конгресу США. Очевидці повідомляють, що чули близько 15 пострілів.

Внаслідок стрілянини один чоловік загинув, ще п'ятеро госпіталізовані з пораненнями.

25 травня учень влаштував стрілянину біля школи в американському місті Ювалд в штаті Техас, внаслідок якої загинули 14 дітей та викладач початкової школи.

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