Україна придбала понад 14 тис. флаконів препарату "Ремдесивір" для лікування хворих на коронавірус

Про це повідомляє МОЗ.

"31 серпня ДП "Медичні закупівлі України" уклало договір на закупівлю 14 346 флаконів препарату "Ремдесивір". Він використовується для лікування хворих на коронавірусну інфекцію. Участь в аукціоні взяли 4 кваліфікованих учасники. Завдяки високій конкурентності процедури вдалось досягти економії у 1,5 млн гривень, що складає 23,8% від очікуваної вартості препарату. Таким чином, замість 6,3 млн гривень на закупівлю буде витрачено 4,8 млн. Вартість одного флакону - 333,87 грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що закупівля відбулася за спрощеною процедурою, оскільки "Ремдесивір" включено до переліку товарів, необхідних для запобігання поширенню COVID-19.

У МОЗ заявили, що ДП "Медзакупівлі" закуповує "Ремдесивір" вдруге. Перша закупівля відбулася у вересні-жовтні 2020 року. Тоді держпідприємство проводило перемовини з 9 глобальними виробниками. Враховуючи підвищений попит на препарат та відсутність в Україні постачальників Ремдесивіру, ціна склала 19,3 млн грн за 28 200 флаконів (687,86 грн/од). Тоді ДП МЗУ вдалося зекономити 26,7 млн грн при очікуваній вартості 46 млн грн.

Згідно з цьогорічним договором про закупівлю, законтрактований постачальник має повідомити орієнтовний графік поставки товару протягом 14 робочих днів з моменту підписання такого договору.

Довідка: "Ремдесивір" - препарат, розроблений компанією Gilead Sciences, Inc. Препарат дозволений МОЗ України для використання в лікуванні пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) згідно з протоколом надання медичної допомоги.

Нагадаємо, 20 листопада 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що препарат "Ремдесивір" не має важливого ефекту в лікуванні від коронавірусу.

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