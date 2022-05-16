Про це Зеленський заявив у виступі перед студентами провідних вишів США.

"Що зараз робить Україна разом з партнерами? Намагається створити інший прецедент – щоб усі агресори в світі раз і назавжди побачили, що війна створить найбільші проблеми саме для них, для агресорів, щоб вони знали, що ненависть, яку вони поширюють проти звичайних людей, проти інших народів, ударить передусім по них самих, коли вільний світ відмовиться мати справу з тим, хто поширює таку ненависть", - сказав президент України.

Він додав, що Україна більше ніколи не займатиме пасивної позиції у питаннях світової політики. "Є держави, які намагаються залишитись осторонь, бути нібито нейтральними, не допомагати воювати за наші спільні цінності. Це так само, як у житті, коли потрібна допомога, а є лише натовп тих, хто спостерігає. А є держави, які вкладаються по-максимум, щоб все ж таки захистити свободу, щоб все ж таки зупинити агресію, щоб все ж таки гарантувати силу міжнародного права. Саме цю роль обрали США", - сказав Зеленський.

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