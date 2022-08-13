УПЛ опублікувала календар чемпіонату України з футболу
Прем'єр-ліга оприлюднила календар матчів нового чемпіонату України з футболу, який стартує 23 серпня
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Прем'єр-ліга не вказала точного часу початку матчів 1-го туру, відомо лише, що його базовою датою є 23 серпня.
У стартових матчах зустрінуться: "Шахтар" – "Металіст 1925", "Рух" – "Металіст", "Дніпро-1" – "Олександрія", "Інгулець" – "Динамо", "Минай" – "Львів", "Колос" – "Кривбас", "Чорноморець" – "Верес", "Зоря" – "Ворскла".
"Шахтар" та "Динамо" зіграють 15 жовтня у 7-му турі.
Усі матчі в умовах воєнного часу відбуватиметься без глядачів. Команди змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року.
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