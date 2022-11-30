Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ISW зазначає, починаючи з квітня, російські батальйонно-тактичні групи деградували після невдалих наступальних операцій, включаючи атаки на Київ, Маріуполь, Сєверодонецьк і Лисичанськ.

Подальші зусилля з реконструкції цих БТГ для відновлення їхньої бойової потужності зазнали невдач, сказали аналітики.

В Інституті припустили, що після невдач російські війська, ймовірно, кинули свої сили, які залишилися, та новий особовий склад, включаючи мобілізованих, у погано підготовлені, оснащені та організовані тимчасові формування з низьким моральним духом і дисципліною.

Спосіб, в який російські військові сформували нові структури шляхом розформування доктринальних батальйонів, полків і бригад, ймовірно, позбавили росіян можливості повернутися до концепції БТГ, а тому тепер російські окупанти змушені покладатися на тимчасові формування, в які залучаються мобілізовані, додають експерти.

Раніше британська розвідка заявила, що російська армія восени практично відмовилася від розгортання в Україні батальйонних тактичних груп, які були складовою військової доктрини РФ.

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